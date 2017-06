Es un orgullo ser papá de Susana: Alfonso Zabaleta

México

El doctor Alfonzo Zabaleta Margaín, padre de Susana Zabaleta, hace una pausa en sus actividades cotidianas, “por la mañana de las 9 a la 1 en su oficina” y con cierta incertidumbre, aunque en todo momento amable, atiende la llamada telefónica en Monclova.

Pero en cuanto sabe que el tema a tratar es conocer un poco más sobre Susana Zabaleta a través de su papá, de inmediato expresa “estoy a sus órdenes”.

¿Qué representa tener una hija como Susana?

Me pegas en el mero hueso. Para mí ha sido un halago de vida, el hecho de tener a alguien que con esfuerzo, con estudio, sin genética, porque en la casa no cantamos ni en el baño, y Susi lo hace de una forma maravillosa, que haya salido adelante sola. Y lo siga haciendo, porque tengo que decirlo, cada día mejora en sus aptitudes, presentaciones y calidad de voz.

“Entonces, estoy altamente orgulloso de tener una hija que se conoce por todos lados, y en México es altamente conocida. Aparte es una buena hija, sin importar el área donde se desarrolla, que para mí significa un área difícil de manejar. Ya ves que siempre está el público pendiente. Aunque nosotros siempre nos hemos manejado, e en nuestra ciudad, con cierta reserva de hacer cosas muy publicitadas”.

“Tenemos negocios, y la invitamos a ellos, pero nos dio las gracias y empezó a buscar la oportunidad sola, aunque primero se fue a capacitar y la capacitación de Susana me pareció muy enfocada. Se le pidió que fuera a otros estudios, los hizo, se recibió, vino y entregó el título, y dijo: ‘Ya me voy, porque quiero buscar lo mío’”.

“Y, bueno, se dio el apoyo, llevamos una relación interfamiliar maravillosa, no solo con Susana, sino también con los demás hijos. Constituimos un matrimonio que ya tiene 50 y tantos años, pero ya no quiero hablar, porque van a decir: ‘pues cuántos años tiene usted’” (risas).

“Para mí eso es lo fundamental, que hemos mantenido a la familia como base del desarrollo y crecimiento del ser humano, que era un fundamento de vida.

“En nuestras empresas en lugar de cotizar en la bolsa, son empresas eminentemente familiares, el que está hablando ha tomado cursos en todas partes, de empresas familiares; tú sabes que es muy difícil mantener una empresa familiar unida, pues, en nuestro caso, están todas unidas. Todas son manejadas por la familia y claro trabajamos con gente externa, pero el mandato lo lleva la familia”.

“Susana, en cuanto lo desee, puede modificar o parcializar su actividad metiéndose a una empresa. Ya tiene una, pero no la presume, ni lo dice, pero se está manejando aquí por la familia”.

Habla de la familia como base de la solidez entre los suyos, ¿a eso obedece que a pesar de que Susana desarrolla una profesión muy alejada de sus costumbres mantiene ese lazo que ha forjado?

Creo que en cualquier etapa de la vida y de crecimiento económico, social, artístico, profesional, etc., la presencia familiar nunca está de más… Aparte, Susana, dentro de sus maravillosas características, tiene el ser familiar de fundamento. No ha perdido sus lazos familiares en ningún momento.

“Ella nos dice: ‘Vengan, por favor, yo no puedo ir, pero vengan ustedes’, y siempre está pendiente de nosotros. Hay una correlación amistosa, agradable y de amor entre todos los miembros de la familia, y ese es un incentivo maravilloso. Me hace sentir muy plácido con Susana, muy orgulloso, quisiera presumirla a los cuatro vientos, pero yo me pongo una etiqueta de no presumido”.

¿Fue difícil para usted cuando se fue a buscar la oportunidad de desarrollarse en lo que ella quería, el canto, la actuación?

Claro, porque uno siempre quiere que el hijo haga lo que uno desea, pero la vida enseña a curtirse a la gente, y a adaptarse a las circunstancias. El que no se adapta se muere, es una ley de vida. Cuando ella dijo voy a buscar, le dije, ‘Pues busca’.

“A los hijos hombres, se les ha dicho antes de venir a la empresa familiar, te vas a otra, escógela tú. Y tú te haces bolas con tu vida, y en cuanto empieces dos años de capacitación en una empresa y digas hasta aquí llegué, eres bienvenido en nuestras empresas”.

“Y lo mismo con Susana. El día que se canse o le pase algo, si se quiere venir a una empresa es un compromiso no escrito es una acuerdo mutuo”.

Aunque eso sería difícil, luego de lo mucho que ha trabajado para lograr el éxito, a pesar de que no tenía antecedentes, como usted dice, ¿no cree?

Sí, es la capacidad de naturaleza y de capacitación. Ella tomó sus decisiones, como el resto de los mis hijos, tomó sus decisiones a su criterio, y luego se capacitan para ser lo bueno o lo excelente que son, porque todos son buenos.

“A Susana le tocó tener la vena artística y ha tenido, para nuestro gusto personal, un exitazo, ya sea en la conducción, en la cantada, en la ópera, porque su capacitación fue muy buena. Nos dicen: ‘¿Quién hizo a Susana, ustedes cantaban? Y yo digo: ‘Nombre, lo que tiene Susana es por su educación, por lo mucho que se ha preparado’”.

¿Cómo le gusta más, como conductora o cantante?

Creo que la diversificación es una cosa en el ser humano. Ver a Susana en un programa de conducción es ver que se desempaña bien, pero también lo hace bien cantando. Me siento muy orgulloso de ella, muy contento, feliz de haber logrado sus éxitos, porque también son míos. Yo también me echo porras. Me encanta, con la decisión que tomó y el éxito que tiene.

¿Hay algún tema en especial que le guste como lo canta Susana?

No tengo selección específica, pero la escucho y pierdo la relación de la realidad, lo que cante me gusta.

¿Lo transporta a otras épocas?

Creo que a través del tiempo hemos ido perdiendo, o será que uno se hace viejo y llega la añoranza, pero si la actualización de las canciones nos llena de gusto, de alegría y a veces de una pequeña lagrimilla.

¿Cuántos hijos tiene?

Son cuatro, dos que dicen que son hombres. No, si son hombres, (risas) y dos mujeres. Susana es la segunda de la familia, siempre con su carácter muy específico, se distinguió por ser muy rebelde.

¿Festejan el Día del Padre, ella estará con ustedes?

Sí, aquí la vamos a tener. Y yo, pues contento siempre de la familia, no tengo queja, otra vez no quiero disminuir la calidad de cada uno de ellos, porque todos me han dado cosas muy gratas, pero la excelencia se llama Susana.

Eso quiere decir que el papá ha sido un buen papá, que la raíz es buena, ¿no?

Ellos dicen lo contrario. Susana no creas que se cuece al primer hervor, tiene su carácter.

“Y yo no me quiero calificar, porque nunca lo he hecho, ni bueno, ni malo, como dijo aquél; ‘Pero, sí he tratado de cumplir las obligaciones que tengo como papá”.