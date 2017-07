“Trabajamos en abrir caminos para la banda”: Poncho Lizárraga

México

Fieles al objetivo con el que don Cruz Lizárraga creó la banda El Recodo hace 79 años, los actuales integrantes, que son liderados por sus hijos Poncho y Joel Lizárraga, trabajan para que la música de tambora se siga escuchando por todo el mundo.

Y para ello, no obstante la transformación de la industria musical, siguen haciendo producciones discográficas que “conserven la esencia de la música de banda, pero también ofrezcan el sonido actual que nos permita llegar a las nuevas generaciones y estar en las diversas plataformas a través de las cuales se consume la música”, destacó Alfonso Lizárraga, quien en mancuerna con Mario tuvo la dicha de compartir el escenario con don Cruz al y formar parte de la agrupación desde la década de los 90.

Las palabras del joven clarinetista, quien está acompañado de los músicos que forman su agrupación y heredó de su padre la virtuosidad para dominar dicho instrumento, se materializan actualmente en el disco Ayer y hoy, con el cual siguen en la lucha de mantenerse vigentes y “seguir abriendo puertas”, como lo hiciera don Cruz por todos los continentes para que se escuchara la música de banda.

Están estrenando material, ‘Ayer y hoy’, después de tantos discos y tantos años, casi 80, ¿cuál es el objetivo?

Es poder darle a los seguidores de nuestra música, que no conocen cuál es la historia del género, que sepan que esto comenzó con canciones instrumentales, por allá por los 30, los 40. Lo que queremos tener es ese balance de la música instrumental, que es nuestra raíz, con la música de la actualidad que es la música comercial que se escucha en los medios.

“Creemos que con este nuevo disco, los seguidores actuales podrán conocer un poco más y le den el valor, el reconocimiento y el respeto a la música de banda, al conocer su origen”.

El sueño de don Cruz Lizárraga, creador de El Recodo, fue llevar esta música por todo el mundo, y tomando en cuenta que la tecnología brinda la oportunidad de hacerlo sin que ustedes se tengan que trasladar, ¿cuáles son ahora las estrategias para seguir cumpliendo con ese objetivo?

Es muy interesante ver cómo el público consume música en la actualidad, hace un par de años, yo recuerdo que decían que la música se iba a terminar, que la industria estaba en declive. Creo que a los malos tiempos buena cara, hay que ser positivos en la vida.

“En la actualidad, gracias a las diversas maneras de escuchar música, no solo puedes disfrutar a un grupo, puedes escuchar a miles, entonces ha sido una evolución muy interesante. A nosotros nos ha tocado desde los discos de vinil, los acetatos, los casetes, los cd, los mp3, ahora que ya todo está en un teléfono celular… y ante esto, lo qué tenemos que hacer para seguir cumpliendo con la idea de don Cruz Lizárraga de que la música de banda se escuchara por todos los ámbitos de la tierra, es seguir haciendo buena música, principalmente”.

“Segundo, tener la oportunidad de estar en todas las plataformas donde la gente escucha buena música, eso es algo muy importante, llámese, streaming o como sea la manera que puedan bajar las canciones. Entonces, es muy importante hacer una buena estrategia para que la gente tenga el acceso a nuestras propuestas.

Los bailes, conciertos en vivo también han sido otra forma de llevar su música por el mundo; pero esa modalidad se ha modificado. Ya no existen los bailes de más de 30 mil personas...

Obviamente seguimos haciendo nuestras giras, pero es cierto, todo ha ido cambiando, conforme va moviéndose el planeta o el ecosistema. Por ejemplo aquí en la Ciudad de México ha estado lloviendo toda la semana, entonces, si tienes un baile el fin de semana, tienes que buscar lugares cerrados para ofrecer el evento, porque la gente no va a querer ir donde esté al aire libre. Y sus zapatos, para los que estuvo ahorrando para ir todo chainado al baile, se van a echar a perder. Entonces, desde ahí viene un cambio.

“Yo siento que esos bailes masivos de 30 mil, 40 mil personas se van a tener que dividir en diferentes días para tener la oportunidad de que el público te pueda escuchar.

Lugares como palenques, auditorios, recintos cerrados es para donde va todo el rollo de la música grupera o regional mexicana, o la música de banda o cualquier género, el pop p rock, todo esto va para ese rumbo, que nosotros tenemos que empezar a trabajar para estar en los diferentes escenarios donde la gente quiera escuchar la música de El Recodo.

¿Cómo han sobrevivido a la aparición de cantantes, nuevos ritmos, fusiones?

Una de las cosas que ha servido es que no somos los mismos que empezamos hace 80 años, hemos ido evolucionando. Es cierto que muchos grupos de cuando empezamos ya no están, porque eran bandas que en algún momento no pensaron en trascender, es mi opinión. Esos grupos dijeron hasta aquí, y ya no metemos más integrantes.

“En El Recodo se pensó que había que estar renovándose constantemente, y como cuando sucede en cualquier trabajo, llega un momento en que tienes que jubilarte. Aquí se dice gente joven y gente que quiere hacerse vieja en banda en El Recodo, pero hay músicos que llegan a una edad que ya están cansados de andar en giras, porque no es que sean cansadas en su totalidad, pero el cuerpo es sabio y te dice, sabes que necesito un descanso. Entonces cuando la persona llega ese momento, se le da ese descanso”.

“Se cierran los ciclos de unos, pero se abren otros, de gente que llega a enriquecer. Aparte que hacemos música con el corazón y conforme a la etapa que está viviendo el grupo”, explicó Charlie Pérez, uno de los vocalistas de la banda.

Recientemente se cumplieron años de la muerte de don Cruz Lizárraga, ¿cómo lo recuerdan ahora, luego de que los primeros años se hacía una gran fiesta en Mazatlán?

Yo que soy su hijo, lo recuerdo todos los días y platico con él , me divierto mucho con él.

“La agrupación lo hace de manera diferente, los que tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida, de trabajar en vida, como es Mario y tu servidor, lo recordamos con mucho respeto, como un gran director, como un gran líder, como una persona muy entregada, apasionada a la música, que es lo que tenemos que seguir haciendo y conservar en esta agrupación, porque las cosas que hagamos las tenemos que lograr con mucha entrega, con agradecimiento para que la gente lo vea, porque a lo mejor somos algunos más jóvenes que otros, pero nosotros le damos el valor y el reconocimiento a los años que tiene esta agrupación.

El hecho de que antes hacíamos eventos luctuosos fue porque era una forma de reconocer la trascendencia de mi padre, fue muy bonito, lo hicimos 10 años, quizá lo volvamos hacer. El año que entra don Cruz estaría cumpliendo 100 años y la agrupación 80, entonces estaríamos enfocándonos para hacer algo muy interesante, dijo Poncho Lizârraga.

Las telenovelas han sido otra plataforma donde se han escuchado, incluso ‘La fea más bella’, se llegó a escuchar en el Mundial de Alemania 2006, ¿hay propuestas para llevar la música de tambora al cine, a la tv o a las series de de moda?

Fuimos la primera agrupación en el género de banda en abrir esa puerta, ser tomados en cuenta para las telenovelas, fue algo muy importante; hoy ya muchos compañeros lo hacen, pero nos da orgullo que marcamos la pauta. La misión es hacer que el género se le reconozca más, se respete e ir abriendo esas veredas. Siempre hemos sido la punta de estar abriendo caminos.