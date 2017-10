Dan último adiós a Tom Petty en santuario de yoga

Los Ángeles

El velorio del rockero Tom Petty reunió a familiares y amigos en un sitio de retiro espiritual en Los Ángeles, el mismo donde su amigo George Harrison fue velado 16 años antes.

Una de las hijas de Petty, AnnaKim Violette, publicó fotos del servicio privado, que se celebró el lunes --dos semanas después de su muerte por un paro cardíaco-- en el Santuario del Lago de la Hermandad de la Autorrealización.

El rockero practicó en sus últimos años de vida meditación transcendental como una forma de controlar su temprana adicción a la heroína y otras drogas.

Entre las fotos que AnnaKim Violette publicó en Instagram hay una de unas pequeñas flores sobre una tela gris. La leyenda dice "You belong somewhere you feel free" ("Perteneces a cualquier lugar donde te sientas libre"), uno de los versos de la canción "Wildflowers" del cantante.

Colocó también una imagen del video de Petty "Don't Come Around Here No More" -grabado en la temática de 'Alicia en el país de las maravillas'-, en el que el rockero aparece rodeado de tres mujeres rubias platinadas en ajustados vestidos blanco y negro.

"Que te protejan las zorras más sexys del cielo", escribió seguido de una alusión al tema "The Waiting": "Heaven is something u feel" ("El cielo es algo que sientes").

Los representantes de Petty no dieron detalles sobre el funeral ni informaron de algún evento público para fanáticos. Tampoco si sus restos permanecerán en este santuario, que tiene crematorios.

Petty murió poco después de completar una gira por los 40 años de su banda, The Heartbreakers.

"I Won't Back Down, "Free Fallin'" y "American Girl" destacan entre sus éxitos.

Harrison, el ex Beattle que se unió a Petty en el supergrupo Traveling Wilburys, fue cremado en el santuario de Los Ángeles y sus cenizas fueron esparcidas en las aguas sagradas a las afueras de Varanasi, India. Era apasionado por el hinduismo.

El Santuario del Lago de la Hermandad de la Autorrealización es un gran jardín público con símbolos de las mayores religiones. Fue fundado en 1950 por Paramahansa Yogananda, el maestro espiritual de la India, autor de la 'Autobiografía de un yogui', con la que la meditación oriental entró en Estados Unidos.

En el lugar, en el que también Elvis Presley hacía retiros espirituales, hay un sarcófago con parte de las cenizas de Mahatma Gandhi, héroe asesinado de la independencia india y apóstol de la no violencia.













BB