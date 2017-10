Tom Petty, una vida entregada al rock

Ciudad de México

Tom Petty murió hoy a los 66 años tras sufrir la noche del domingo un ataque cardíaco en su casa de Malibú. El músico será recordado por su trabajo con la banda Heartbreakers con la que colaboró durante 40 años y con la que destacó en las décadas de 1970 y 1980.

La estrella del rock nació en Gainesville, Florida, el 20 de octubre de 1950. De acuerdo con la revista Billboard, el músico encontró su inspiración en el género, luego de conocer a Elvis Presley y posteriormente escuchar la música de Los Beatles y los Byrds.

A los 17 años, Tom abandonaría la secundaria para dedicarse a tocar con su banda Mudcrutch. Después de que el grupo se separó, Petty y varios de sus miembros formaron Tom Petty y The Heartbreakers, que los catapultó como una de las figuras más importantes del género.

Con el álbum Damn the Torpedoes !, de 1979, la banda encontró el éxito con temas como "Refugee" y "Do not Do Me Like That".

El álbum se llevó la ovación del público y obtener las mejores críticas por lo que obtuvo el reconocimiento de platino.

La banda consolidaría su carrera con otros discos como Greatest Hits, Wildflowers y Highway Companion.

Petty fue una figura fundamental del rock gracias a memorables discos como Tom Petty & the Heartbreakers (1976), Full Moon Fever (1989) y Wildflowers (1994).

Petty se encontraba de gira este año con un tour con el que celebra los 40 años de su carrera junto a su banda The Heartbreakers.

La gira comenzó el pasado 20 de abril en Oklahoma y recientemente había pasado el 17 de septiembre por el festival Kaaboo de San Diego y por el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles, donde con Lucinda Williams como telonera Petty actuó tres noches: 21, 22 y 25 de septiembre.

