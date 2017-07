TLC vuelve al escenario tras 13 años en el retiro

AP

Para T-Boz y Chilli, TLC es un matrimonio y el divorcio no es una opción.

El exitoso grupo de chicas lanzó su nuevo álbum, y sus integrantes dicen que aunque no piensan grabar nueva música, planean quedarse por mucho tiempo.

“Eso no significa que hayamos acabado. Eso no significa que no haremos una residencia en Las Vegas”, dijo T-Boz.

“Tenemos un cuerpo de trabajo y cuando tienes canciones clásicas como “Waterfalls” y “No Scrubs” y “Unpretty”, deberías poder salir de gira, tú sabes. Las bandas de rock blancas lo hacen todo el tiempo. ¿Por qué no hacerlo nosotras?”

Por ahora están enfocadas en TLC, su quinto álbum y el primero en 13 años. Incluye a Snoop Dogg en una canción con fragmentos de “September”, de Earth, Wind & Fire, al productor Ron Fair y al hermano de T-Boz, Arnoy Watkins, como coescritor.

TLC habló de su música, sus citas románticas siendo parte de un grupo musical, Beyoncé y la fallecida Lisa Left Eye Lopes.

TLC, que lanzó una campaña de recaudación de fondos en Kickstarter en 2015 para su último álbum, recaudó más de 430 mil dólares, cuando inicialmente había solicitado 150 mil, con donaciones, incluso, de Katy Perry.

BEYONCE ES UNA FAN

TLC ha encontrado a admiradores en artistas como Drake y Lady Gaga, pero el que Beyoncé fuera su fan realmente las impresionó.

“Beyoncé se nos acercó y nos dijo: ‘Gracias por todo’”, dijo Chilli. “Uno de los mejores momentos de mi vida fue lo que ella dijo”, agregó T-Boz.