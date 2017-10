Timbiriche arma la fiesta

Guadalajara

El Auditorio Telmex lució lleno para festejar los 30 años de Timbiriche. Sasha, Benny, Eric, Diego, Mariana y Alix se reunieron para interpretar los temas que los hicieron famosos como parte de la agrupación de pop.

A las 21:15 horas, el grupo comenzó su espectáculo que comenzó con el tema "Timbiriche"; gritos de los fanáticos, que recordaban su infancia y emocionados por escuchar al popular conjunto, resonaron en el recinto.

"Y la fiesta comenzó", un medley de "Somos amigos", "Rock del amor", "Fin de semana" y "Rocococanrol" abrieron la velada.

Un centenar de lámparas esféricas adornaron el escenario que cambiaban de colores en la parte superior y, de vez en cuando, cambiaban de posición. Un par de decenas de pantallas formaban parte del fondo, mientras que en los extremos se encontraban los músicos y coristas.

Con un vestuario brillante y la proyección de figuras geométricas coloridas arrancó el show, en cuya primera parte sonaron los temas infantiles en voces adultas, que resultó en un curioso contraste.

La fiesta continuó sin parar mientras bailaron al ritmo de "La banda Timbiriche", en la que mostraron imágenes de programas de antaño en los que se presentaron.

"Disco ruido", "Por tu amor" y "Rock del manicomio" formaron parte del siguiente popurrí. Después tocó el turno a las canciones que formaron parte de su versión de Vaselina: "Noches de verano", "Amor primero", "Freddy mi amor", "Rayo rebelde" e "Iremos juntos", además, mostraron fragmentos de algunos textos de la obra y cambios de vestuario y pelucas de la época.

"Qué agasajo estar de nuevo con ustedes", platicó Sasha, y compartió una reflexión sobre el paso del tiempo para dar la bienvenida a un popurrí más con "No crezcas más", "Adiós a la escuela", "Solo en mi cuarto" y "Amor para ti". "Solo tú, solo yo" y "Ojos de miel" continuaron la parte dulce de la velada.

Diego expresó que había extrañado a sus fanáticos antes de interpretar en solitario "Me pongo mal"; Eric cantó "Ámame hasta con los dientes", finalmente "Acelerar" reunió nuevamente a los Timbiriche en el escenario.

La versión en español de algunos temas originalmente en inglés siguieron en el repertorio. "Teléfono", con un breve sketch, "Soy un desastre" y "Me planto" mantuvieron la energía al tope, mientras los asistentes coreaban y emulaban las coreografías, mientras una avalancha de colores ilustró cada momento.

"A ver Guadalajara, tienen fama de ser los más chingones, a levantar las manos", bromeó Sasha. "No seas tan cruel", "No sé si es amor", "Tú me vuelves loco", "Me estoy volviendo loca", "Rompecabezas", pertenecientes a los discos Timbiriche VII – IX aumentaron la euforia.

La lista agregó "Muriendo lento", "Si no es ahora", "Princesa tibetana", "Besos de ceniza", "Tú y yo somos uno mismo", "La vida es mejor cantando", "Corro, vuelo, me acelero", "Con todos menos conmigo" y "Juntos", entre otros. La salida falsa fue breve y la noche llegó a su fin con "Junto a ti", "Hoy tengo que decirte papá" y "México" tras una sobredosis Timbiriche. La fiesta sigue hoy y mañana en el mismo recinto.

MEMLL