The Killers consiente a sus admiradores

México

Ni el frío ni la lluvia que se sintieron anoche detuvieron a The Killers, quienes triunfaron en el Foro Sol, luego de casi cinco años de no venir a México en solitario, pues sí se ha presentado en festivales; una fiestas de luces, lluvia de confeti y una pantalla gigante que cubría todo el escenario iluminaron la velada y levantaron el ánimo en todo momento.

El show comenzó con los acordes de “Wonderful, Wonderful”, sencillo de su disco homónimo, que presentaron en septiembre y ahora los trae de gira a nuestro país; una gran ovación los recibió, pero el baile y los aplausos resonaron cuando comenzó “The Man”, energía que siguió durante toda la noche.

El concierto de la banda de rock quedó grabada en los corazones por la cercanía de los músicos con su público; primero, con las frases que Brandon Flowers lanzaba en español, luego con su invitación para que uno de sus fans los acompaña tocando “Reasons”.

Al anunciar que buscaba un baterista, los asistentes estallaron; minutos después uno estaba al lado de sus ídolos, con baquetas en mano y listo para tocar. Un primer intento falló y el vocalista bromeó: “Él no practicó lo suficiente”. Luego subió uno más, José Luis, quien terminó la canción entre aplausos y gritos con su nombre, pues la interpretó sin errores. Antes de bajar, abrazó a los artistas y los ayudó a colocar una bandera de México entre los instrumentos.

Impermeables y chamarras vistieron la velada, desde afuera del recinto e incluso dentro, los “llévele una capa” eran constantes y quienes no fueron preparados corrían por uno, pues ni las inclemencias del tiempo permitirían que se perdieran un solo éxito de los estadunidenses.

“Hola México, bienvenidos a nuestro maravilloso, maravilloso show”, gritó el vocalista en un buen español, detalle que enloqueció a su público y lo levantó de sus asientos, mientras en la parte general los celulares brillaron iluminando la noche.

“Somebody Told Me” y “Spaceman” fueron las siguientes canciones; un “Uno, dos, tres…” marcó el inicio de “The Way It Was”, que fue coreada a todo volumen por petición de Brandon: “Los he extrañado mucho. ¿Cómo nos van a demostrar que nos han extrañado mucho?, canten conmigo.

“No hay nada noble en sentirse superior a tus hermanos y hermanas, la verdadera nobleza está contigo mismo”, expresó el vocalista en español antes de entonar “I Can’t Stay”.

Los videos de las pantallas y el juego de luces sorprendían en cada tema. Cuando “Human” sonó, se proyectaron diversas frases. Aunque hubo sold out, fue hasta la mitad del concierto que el recinto lució realmente lleno, armando una fiesta con cerca de 65 mil personas.

El set list de The Killers incluyó 21 temas, como “Run for Cover”, “Smile” y “Miss Atomic Bomb”.

Las últimas canciones transcurrieron con mejor clima; incluso el vocalista cambió de vestuario, saliendo con un traje dorado para el encore, así el ánimo subió y las ganas de que el show no terminara se hicieron notar.

CLAVES

SU AGENDA

The Killers se presentará este sábado 17 de abril en el Corona Capital de Guadalajara, Jalisco; también visitaron recientemente Monterrey, y continuarán con su gira por América y Europa.

La banda realiza un tour como parte de la promoción de su quinto álbum de estudio, Wonderful Wonderful, que lanzaron luego de cinco años de no realizar ninguna producción.