The Beatles llegan a los cómics para festejar los 50 de 'Yellow Submarine'

Ciudad de México

El Yellow Submarine festejará los 50 años de que emprendió su viaje con una adaptación a un cómic.

La película, protagonizada por versiones animadas de The Beatles, llegará a las páginas gracias a la editorial Titan Comics en 2018, con la escritura y los trazos de Bill Morrison, informó The Hollywood Reporter.

En 1968, estrenó Yellow Submarine que llevaba a Paul, John, Ringo y George, guiados por el Capitán Fred, en una aventura para salvar Pepperland de los Blue Meanies, un grupo de personajes que odian la música.

Morrison, creador de Bongo Comics y el más reciente editor de MAD Magazine, declaró que hacer esta adaptación había sido uno de sus sueños.

Aunque aún no se revela exactamente la fecha en que será publicado este cómic, sí se confirmó que saldrá a tiempo para el aniversario y que no pueden esperar a que "los fans de The Beatles experimenten esta adaptación oficial".

Los primeros avances de esta nueva versión ya fueron publicados y los puedes ver aquí:









Recuerda cómo era la película viendo el tráiler aquí:













vmm