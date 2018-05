The Weeknd abre segunda fecha en El Palacio

Ciudad de México

El cantante The Weeknd ofrecerá un segundo concierto en el Palacio de los Deportes, el 23 de octubre próximo, debido a que agotó los boletos para su primer show en este inmueble (22 octubre).

La preventa para tarjetahabientes a este nuevo show del múltiple ganador del Premio Grammy serán los días 24 y 25 de mayo y al día siguiente comenzará la venta general a través del sistema Ticketmaster o en las taquillas del recinto.

El intérprete no sólo se presentará en la capital, sino que también será la estrella principal de la edición 2018 del festival Live Out en Monterrey, Nuevo León, el 20 de octubre, se informó en un comunicado.

El vocalista comenzó su carrera de forma anónima cuando irrumpió en la escena musical con el mixtape "House of Balloons" (2011); a eso le siguió el álbum de estudio de 2013 Kiss Land y el ampliamente reconocido Beauty Behind the Madness.

Este último lo hizo acreedor a dos premios Grammy en 2015, una certificación de la RIAA por triple platino por ventas acumuladas por más de tres millones de copias, 20 certificaciones de la RIAA por canciones como "The Hills" (nueve veces platino), "Can't Feel My Face" (siete veces platino), "Often" (tres veces platino), "In The Night" (dos veces platino), y "Acquainted" (platino).

Por su parte, la melodía "Earned It", que formó parte de la banda sonora de la película Fifty Shades of Grey lo hizo merecedor de su primera nominación a un premio Oscar por Mejor Canción Original.

En 2016, The Weeknd lanzó su cuarto álbum de larga duración Starboy (dos veces platino), el cual rápidamente se elevó al número uno en 90 países, y rompió el récord global de streaming en menos de una semana.

Starboy (dos veces platino) y actualmente tiene 13 certificaciones de la RIAA, con tracks como "I Feel it Coming", "Reminder", "Die For You" y "Party Monster".

Recientemente terminó su gira Starboy: Legend of the Fall 2017 World Tour y ahora se prepara para llegar por primera vez a México para ofrecer un show muy especial en el Palacio de los Deportes, los días 22 y 23 de octubre.

Te compartimo el sencillo de su más reciente trabajo discográfico My Dear Melancholy.

