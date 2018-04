De The Weeknd a J Balvin, los estrenos musicales

Ciudad de México

El fin de semana llegó y con él los estrenos musicales con los que estas estrellas buscarán ser el número uno de las listas de popularidad.

TE RECOMENDAMOS: Beyoncé encabeza el festival Coachella

Como ha ocurrido en las últimas semanas, la mayor oferta que se encuentra es la del reguetón, con las propuestas de J Balvin, Carlos Baute y Paty Cantú.

En la balada se encuentra Carlos Rivera con su tema "Me muero", en el que hace una reflexión sobre la donación de órganos.

Las propuestas alternas no podían falta con The Froys, Ghost y Say Ocean.

A continuación te presentamos todas las canciones que no te puedes perder este fin de semana.



The Weeknd - "Call Out My Name"

El cantante presenta un tema dedicado al desamor, que forma parte de su nuevo material discográfico My dear melancholy. La grabación del video estuvo a cargo de Grant Singer.

Carlos Rivera - "Me Muero"

Este tema fue producido por Tommy Torres y Dan Warner, mientras que los arreglos de cuerdas corrieron a cargo de David Campbell. En el video, el intérprete hace una reflexión sobre la donación de órganos.

Residente y Dillon Francis – "Sexo"

El cantante se inspiró en las ideas de Sigmund Freud y Judith Butler para la creación de su nuevo video, en el que retoma la Teoría Queer para defender los roles de género, los cuales son definidos desde la infancia.

J Balvin – "Ambiente"

El colombiano presenta un tema de su nuevo álbum Vibras, el cual fue compuesto por él y producido por Alejandro Ramírez Sky y Marco Masis Tainy.

The Froys – "The Wave"

La banda dio a conocer el video de su nuevo sencillo, que se desprende del EP Under a Tie Dye Sky. El video se inspira en la década de 1990.

Jason Derulo y Maluma - "Colors"

Los cantante lanzaron el video del tema que representará a la compañía Coca-Cola en el Mundial de Rusia 2018. En la apertura del audiovisual, el colombiano habla sobre lo que representa el futbol para él.

Ghost – "Rats"

Con el lanzamiento de este tema, la banda anuncia el lanzamiento de su nuevo disco, Prequelle, que se espera llegue a las tiendas el 1 de junio próximo. El nuevo trabajo de la banda sueca de doom metal fue producido por Tom Dalgety.

Paty Cantú – "War"

La cantante presenta la versión en inglés de su tema "Valiente", a dueto con Bea Miller. Paty espera el lanzamiento de su nuevo material discográfico, además de su presentación en el Auditorio Nacional el 1 de junio.

Siddhartha – "Únicos"

El cantante habló sobre este sencillo, que se desprende de su nuevo disco, el cual dijo que "nació de la necesidad de documentar ese momento mágico que sucede cuando un artista se encuentra con su público más cercano".

Say Ocean – "Hostil"

La banda lanzó el primer tema de su LP Mejores Tiempos; la canción habla sobre las relaciones tóxicas.

Carlos Baute, Maite Perroni y Juhn – "¿Quién es ese?"

El tema fue escrito por el venezolano para dar ritmo a este fin de semana. El video se filmó en la Ciudad de México.

Lali y A.Chal – "100 grados"

El videoclip, que estuvo a cargo de Ariel Winograd, quien la dirigió en la película Permitidos, la muestra multiplicada y bailando con movimientos sensuales, pidiendo "bésame" una y otra vez sobre una base rítmica de pop urbano.

Yera y Tropical – "Borracha"

El tema es una mezcla de ritmos caribeños y hip hop. A través de un comunicado de prensa se dijo que "el colectivo busca marcar una nueva tendencia en la música urbana alternativa".

ES