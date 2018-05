The Weeknd anuncia concierto en México

Ciudad de México

The Weeknd se presentará por primera ocasión en concierto en México, donde se presentará con lo más destacado de su repertorio musical, informó la compañía de espectáculos Ocesa.

El cantante se presentará el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes, donde interpretará algunos de sus sencillos como: "Call Out My Name" y "Can't Feel My Face".

Los boletos para este show estarán disponibles en preventa exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 8 y 9 de mayo, mientras que la venta general será a partir del 10 de mayo a través de la red Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx.

