Cuando The Rolling Stones comenzaron a rodar

Un día como hoy, 16 de abril pero de 1964, The Rolling Stones publicaron su primer álbum de estudio. En Reino Unido se tituló simplemente The Rolling Stones y en Estados Unidos, publicado el 30 de mayo, Newest England Hit Maker.

Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Charlie Watts y Bill Wyman comenzarían una carrera musical que hasta la actualidad, sigue sin pasar de moda.

Firmaron con la disquera Decca que, todo hay que decirlo, se dio el lujo de no firmar a cuatro jóvenes provenientes de Liverpool y que después, la empresa, se arrepentiría de ese error.

No lo volverían a repetir y The Rolling Stones fue la joya de la corona de la disquera durante sus primeros discos, hasta que la banda creó su propio sello discográfico.

El disco completo son versiones de los Stones hacia sus máximas referencias musicales de la época: Chuck Berry, Nat King Cole y Muddy Waters.

Como dato curioso, gracias a este último músico, la banda obtiene su nombre. Waters hizo una canción titulada "Rollin' Stone", a Brian Jones, miembro fundador del grupo, le pareció una buena idea llamarse así.

El manager de la agrupación, Andrew Oldham sólo le agregó la g al final y eliminó el apóstrofe y lo demás, es historia.

La única canción original, hecha por Jagger y Richards, para el disco fue "Tell Me".

Su álbum debut se colocó en el número uno durante doce semanas en las listas de popularidad inglesas y onceavo en Estados Unidos.

Te compartimos las dos versiones del disco, la del Reino Unido y la que se vendió en Estados Unidos, con sus respectivas diferencias, desde el nombre hasta el cambio en una canción.

>>> The Rolling Stones (1964) versión inglesa





>>> Newest England Hit Makers (1964). Para la verisón que se vendió en Estados Unidos, se cambió el nombre al disco y se sustituyó la canción "I need you baby (Mona)", por "Not fade away".

Sin lugar a dudas, con este disco, The Rolling Stones alcanzó la fama, aunque opacada por The Beatles, que eran más populares en aquella época, pero aún así se conservaron en el gusto musical hasta que a finales de los 60 y principios de los 70, los Stones se volverían los amos y señores del rock.

