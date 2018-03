De The Neighbourhood a Maluma, 8 estrenos musicales

Ciudad de México

El fin de semana llegó y con él los estrenos de la música en los que se destacan la música alternativa, el pop y el reguetón. The Neighbourhood, Camila Cabello y Maluma encabezan la lista.

A continuación te presentamos los nuevos videos que acompañan a las canciones que buscan colocarse en el gusto del público.

>>> The Neighbourhood – "Scary Love"

La agrupación estadunidense presentó este nuevo tema que forma parte del álbum The Neighbourhood y del EPTo Imagine. El video que se desarrolla en una cafetería es protagonizado por el actor Tommy Wiseau, quien trabajó como actor y director en la película The Room.





>>> A Perfect Circle – "Disillusioned"

La banda presentó un adelanto de su nuevo material discográfico Eat the Elephant que se espera que esté disponible el 20 de abril.

El grupo regresa con un nuevo álbum después de 14 años de no sacar un álbum desde eMOTIVe de 2004.

>>> Camila Cabello – "Never Be The Same"

La cantante dio a conocer su nuevo tema musical, su nueva apuesta para volver a encabezar las listas de popularidad, tras el éxito de "Havana". Tras su salidad de Fifth Harmony, la estrella ha demostrado su fuerza interpretativa por lo que se encuentra lista para dar a conocer su nueva apuesta.

>>> Maluma – "El préstamo"

La canción se desprende de su próximo álbum F.A.M.E y fue escrita por el colombiano junto con Edgar Barrera, ganador del Grammy, y producido por los Rude Boys que han trabajado en todos sus éxitos globales.

>>> John Newman – "Fire In Me"

El actor y cantante británico dio a conocer su más reciente sencillo con el que aseguró en sus redes sociales sentirse "muy emocionado de que esté "por fin fuera... Gracias por esperar conmigo".

>>> Ha -Ash – "No pasa nada"

El dueto presentó su más reciente sencillo en el que trabajaron con José Luis Roma, de Río Roma. Para el video, las cantantes trabajaron de la mano de Pablo Croce.

>>> Reykon – "Mala"

El cantante compartió a través de un comunicado de prensa su emoción de presentar esta canción de la que considera "fue una experiencia muy bonita y enriquecedora por demás. Se grabó en la locación donde grabaron 'Batman: Caballero de la noche' así que me sentía como un superhéroe. La grabación fue un día entero de arduo trabajo pero con un equipo muy profesional. El concepto es y será resaltar a todas las mujeres que trabajan día a día".

>>> Paty Cantú y Karol G – "No fue suficiente"

La cantante mexicana reestrenó uno de sus éxitos al lado de Karol G, quien le imprime un sello único a la canción.

Además, hoy se estrenó el audio de la canción "¿A dónde vamos a parar?" con Morat que forma parte del homenaje a Marco Antonio Solís.

