The National triunfó con su presentación en el Pepsi Center

Ciudad de México

La agrupación estadunidense de rock alternativo The National hizo una parada la noche pasada en el Pepsi Center de la Ciudad de México con su gira mundial Sleep Well Beast, donde ofrecieron un concierto con el que pusieron a saltar a los asistentes.

"¿Cómo están? Ha pasado mucho tiempo, gracias por recibirnos nuevamente", fueron las palabras con las que se abrió la velada pasadas las 21:00 horas. "Nobody else will be there" fue la primera melodía que se escuchó.

Luces de colores y una gran banda de música fueron los elementos con los que inundaron el escenario de contrastes, pues aunque el público saltaba, se vivía un ambiente de nostalgia acentuando por las letras e interpretaciones de ese tipo.

"Estamos felices de estar aquí muchas gracias", expresaron los integrantes a los asistentes a mitad de la velada. Después llegó el momento cumbre cuando sonó el tema "Sorrow", con el que de inmediato el público se puso a corear.

Durante la presentación se escucharon temas de los álbumes "High Violet", "Trouble will find me" y el más reciente titulado "Sleep Well Beast".

El "show" cncluyó con los temas "Mr. November", "Terrible love" y "Vanderlyle".

ERV