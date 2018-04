'The Clash' de The Clash cumple 41 años

Ciudad de México

El homónimo y primer disco de The Clash se publicó un día como hoy, pero de 1979. La banda inglesa y una de las máximas exponentes del punk, sorprendió al mundo con este disco contestatario.

La banda formada por Joe Strummer, voz y guitarra, Mick Jones, guitarra y voz, Paul Simonon, bajo y coros y Terry Chimes en la batería, sirvió como influencia para las posteriores bandas de punk de la época.

The Clash figuró en el número 12 de las listas británicas y vendió más 100 mil copias tan sólo en Estados Unidos.

Como dato curioso, originalmente el disco fue publicado por CBS en 1977 para el Reino Unido y Europa, la compañía creyó que el primer disco de The Clash no sería un éxito comercial en Estados Unidos y fue editado después del segundo disco de la banda Give 'Em Enough Rope.

Para su sorpresa, The Clash era el disco más importado en esa época hacia Estado Unidos.

The Clash pasaría a la posteridad como una de las mejores bandas de punk, aunque llegaron a tocar en diferentes géneros como reggae, dub y pop.

Te compartimos el álbum completo, la versión de Estados Unidos.

