Noche de Punk en Guadalajara

Guadalajara

La legendaria banda de punk británico, The Adicts regresó por tercera vez a Guadalajara para deleitar a cientos con su inigualable estilo, irreverencia y energía.

La escena punk de Guadalajara se dio cita en el Foro Independencia para gritar, cantar y armar el slam masivo con punk puro y original de Inglaterra y es que esta banda formada en 1975 es una de las pioneras y más importantes representantes de este género.

De manera impecablemente puntual a las 22:00 horas dio inicio el espectáculo el cual estuvo cargado de sorpresas por parte del líder de la agrupación; Keith Warren "Monkey" quien lanzó cartas de baraja, rollos de papel, peluches y saludaba a las personas más cercanas al escenario.

Cañones lanzaron coloridos papelitos y el recinto se convirtió en una gran fiesta Punk que incluyó pelotas gigantes, globos y cerveza y mucha buena vibra.

Sin dar un instante para respirar la agrupación interpretó los grandes éxitos que han marcado su prolongada trayectoria, entre el repertorio se incluyeron temas como "Let's go", "Horror show", "Easy way out", "I am yours" y "Fools" algunos de su más reciente producción discográfica, además de los clásicos mismos que fueron coreados a todo pulmón por los fans presentes "Bad boy" y el coro más grande es sin duda fue con "Viva la Revolution" para dar paso al cierre del concierto con "Walk on".

Las bandas que se encargaron de abrir el show fueron las locales Acidez y Uno Menos.

MEMLL