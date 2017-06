Tenacious D llegará por primera vez a México

Ciudad de México

Tenacious D traerá su espectáculo por primera vez a México.

La banda, integrada por Jack Black y Kyle Grass, visitará el Pepsi Center WTC el próximo 22 de septiembre.

El grupo comenzó como un show de comedia que más tarde se popularizó y hasta protagonizaron su propia película.

Tenacious D in the Pick Of Destiny fue el nombre de esta cinta, estrenada en 2006, que ponía al dúo en búsqueda de una misteriosa plumilla que le concedía a quien la tuviera el poder de ser el mejor músico del mundo.

La película tuvo celebridades del rock como Ronnie James Dio y Dave Grohl en algunos papeles secundarios y, a pesar de no tener únicamente críticas positivas, se ganó el seguimiento del público.

Para este concierto, la banda interpretará temas de sus tres álbumes, Tenacious D, Pick of Destiny y Rize of the Fenix.

La venta general para este show comenzará el 26 de junio.

Los precios serán los siguientes:

General: $780

$780 VIP: $980

$980 Box: $800

$800 C: $580





