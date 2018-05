Taylor Swift ofrece concierto privado a niños adoptivos

Taylor Swift es una de las cantantes más famosas de la actualidad, pero también de las que tienen el corazón más grande y para prueba, un botón: ofreció un concierto privado el sábado a más de 2 mil niños adoptivos y sus familias en su último ensayo general de su próximo Reputation Tour.

Algunas mamás compartieron en Instagram la convivencia que tuvieron con la cantante.

TE RECOMENDAMOS: El 'lado oscuro' de Taylor Swift... en memes

"Una noche que mis chicas y yo recordaremos siempre, ¡conocer a Taylor Swift! Gracias por una noche tan generosa con tus pequeños admiradores. Tu programa es increíble: ¡tú y tu equipo hicieron un trabajo increíble!", escribió la usuaria Abbi Williams en el pie de foto de su instantánea.

Otra mamá, Kelly Dillon, también compartió su experiencia de conocer a Taylor Swift junto con sus hijas:

"¡ÉPICO! Gracias Taylor Swift por una noche increíble (fíjate en Raegan y Bella justo en frente de Taylor) Ella dio un fuerte abrazo a las chicas y dijo "¡Espero poder verlas de nuevo en mi próximo concierto!"

Y por último, Ken Tram, compartió un tuit en el que adjunta un póster autografiado por Taylor, así como entradas para su próximo concierto.

"¡Gracias Taylor Swift por permitirnos ser los primeros en ver tu Reputation Tour! Para las familias adoptivas, ella nos dio un concierto privado, libertad para deambular por el estadio de los Cardenales, compró pizza para todos, se tomo fotografías con nosotros y todos obtuvieron un autógrafo. ¡Nuestras chicas te aman!".

Thanks @taylorswift13 for allowing us to be the first to see your #reputationtour ! For foster/adoptive families she gave us a private show, freedom to roam around the Cardinals stadium, bought everyone pizza, picture with us, and everyone got an autograph. Our girls loves you! pic.twitter.com/4oIgLtK4oZ