Taylor Swift y Katy Perry dejan de lado sus diferencias

Ciudad de México

Taylor Swift y Katy Perry limaron sus asperezas y se reconciliaron después de años de enemistad, así lo confirmó Swift en su cuenta de Instagram, donde compartió un pequeño video en el cual muestra una corona de olivos enviada por Katy Perry.

En el video, Taylor le agradece a Katy por el regalo y escribe "Gracias, Katy", acompañado de corazones.

TE RECOMENDAMOS: Taylor Swift ofrece concierto privado a niños adoptivos



Todo comenzó en 2014, cuando Katy Perry intentó llevarse a bailarines de Taylor justo cuando ella comenzaba su primera gira mundial.

La intérprete de "Look what you made me do" expresó a la revista Rollin Stone "¡Ni siquiera fue por un chico! Tenía que ver con el trabajo. Básicamente trató de sabotearme una gira entera.

Intentó contratar a un montón de gente de mi equipo sin que me enterara. Y sorprendentemente yo no soy una persona conflictiva, no te creerías cuánto odio las disputas. Así que ahora tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta".

Katy Perry comentó en una entrevista que le hicieron por su reciente ingreso al panel de jueces en el programa musical American Idol "La perdono y me disculpo por lo que le hice. La quiero y quiero lo mejor para ella. Y creo que es una compositora fantástica.

Puede que no esté de acuerdo con todo lo que hace y lo mismo puede sentir ella. Pero ahora realmente quiero que nos unamos en la paz, el amor, el perdón y la comprensión. Estoy lista para dejarlo ir porque creo que cuando las mujeres nos unimos, el mundo sana"

ERV