Recuerda a Syd Barret en su cumpleaños con esta playlist

Roger Keith Barrett, mejor conocido como Syd Barrett, nació un día como hoy, pero de 1946 en Cambridge, Inglaterra, y nosotros lo recordamos en su cumpleaños 72 con esta playlist que estamos seguro te gustará.

Barret fue miembro de Pink Floyd hasta 1968, sus problemas con las drogas y también mentales hicieron que se alejara para siempre de los escenarios. Publicó dos discos en solitario The Madcap laughs (1970) y Barret (1970).

Como miembro de Pink Floyd contribuyó con The piper at the gates of dawn (1967) y A saucerful of secrets (1968). Syd Barret falleció el 7 de julio de 2006 debido a sus problemas crónicos de diabetes.

Te dejamos algunas de las canciones de Syd Barret tanto en solitario como en su etapa con Pink Floyd.

ERV