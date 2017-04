Sweet California visitará México

Ciudad de México

Sweet California traerá su música a México para deleite de sus fans, quienes podrán disfrutar de un concierto que tendrá lugar en El Plaza Condesa el 24 de mayo próximo.

Esta parada en la capital del país forma parte de su gira Ladies Tour 2017 y con la cual además realizan un repaso por los mejores éxitos de su discografía. La agrupación destaca por su estilo fresco y juvenil, melenas de colores y las voces únicas de Sonia Gómez, Tamy Nsue y Alba Reig.

TE RECOMENDAMOS: Reconocen a Maluma en Colombia por su trayectoria

Su música es ecléctica pero con una clara influencia del pop internacional, sobre todo de habla inglesa, lengua con la cual sostienen cerca del 80 por ciento de las letras de sus canciones, mientras que el 20 por ciento restante son temas en español.

Actualmente, cuentan con tres discos de estudio: Break of day (2014), Head for the stars (2015) y 3 (2016), así como el relanzamiento de Head for the stars 2.0 (2016), álbum que sirvió como parteaguas en la historia de la banda con lanzamiento de Tamy Nsue en sustitución de Rocío Cabrera.

A la fecha suman más de 100 mil discos vendidos, han sido acreedoras a un premio MTV a Mejor Artista Español y se han convertido en la girl band con más éxito de España.

ES