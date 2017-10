U2 realiza pruebas de sonido en el Foro Sol

Ciudad de México

Luego de que Bono visitara el Museo Soumaya en la Ciudad de México, el músico se reunió con sus compañeros en el Foro Sol para realizar una prueba de sonido para sus conciertos de este martes y miércoles.

La banda irlandesa comenzó a hacer su soundcheck poco después de las 18:00 horas en el lugar donde se encuentra una pantalla con luces led que mostraron imágenes de los músicos mientras interpretaban algunos de sus temas como: "The Sweetest thing" y el nuevo sencillo "You Are The Best Thing About Me".

La agrupación presentará su nuevo álbum The Joshua Tree con el que se encuentran de gira por todo el mundo. México es su primera parada en América Latina donde también se presentarán en países como: Colombia, Argentina, Chile y Brasil.

