Simple Plan celebra 15 años en la CdMx

La banda franco-canadiense Simple Plan ofrece el primer concierto en el país en el marco de la gira con la que celebra 15 años del lanzamiento de su primer álbum No Pads, No Helmets... Just Balls. Pierre Bouvier (voz principal), Jeff Stinco (guitarra líder), Sébastien Lefebvre (guitarra rítmica, corista) y Chuck Comeau (batería y percusión) aparecieron en el escenario del Pepsi Center a las 21:00 horas.

La bienvenida a sus tres mil 500 fans reunidos, según organizadores, la dieron con "I'Do Anything", que provocó euforia: "¡Hola México!", gritó Pierre, quien mostró sus trabajados brazos y los tatuajes en el lado derecho, gracias a una playera tipo tank. "¡Eres jodidamente asombroso México", expresó la voz principal del grupo a sus seguidores, quienes agradecieron con tremendos alaridos.

"Bienvenidos al 15 aniversario de No Pads, No Helmets... Just Balls", dijo Bouvier para seguir con la fiesta con "Worst Day Ever" y "You Don't Mean Anything", en la que mostró una bandera nacional. "Qué mierda maravillosa México. Vamos a tomar un respiro juntos y a la cuenta de tres los quiero oír gritar", pidió y el lugar retumbó con el sonido.

"Se ven maravillosos esta noche. Han pasado 15 jodidos años, ¿es una broma?, me hace sentir jodidamente viejo, pero está bien, todavía tengo todo mi cabello, ahí está", bromeó el cantante, que antes de cantar "I'm Just A Kid" recibió como regalo un sostén. Pierre prometió hace un momento que en este encuentro en su "ciudad favorita" del mundo, "cantaremos todas las canciones de No Pads, No Helmets... Just Balls".

Hasta el cierre de esta edición se espera que toquen 15 canciones más y finalicen con la favorita "Welcome To My Life".

