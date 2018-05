Simón León anda 'Amando Demasiado'

Torreón, Coahuila

Luego de alcanzar el disco de oro con una producción que gira en torno a la música popular, el cantante Simón León mencionó que para julio o agosto podrá estar presentándose en algún escenario de la Comarca Lagunera.

"Ahorita estamos promocionando el sencillo que se llama 'Amando Demasiado', y estoy muy contento de estar en mi tierra, la Comarca Lagunera promoviendo este tema que me hizo Memo Garza y Ramón Brito de La Adictiva, ellos son vocalistas de La Adictiva y la verdad es que estoy muy contento por todo el recibimiento de este tema".

Luego de abordar un relato donde su personaje confabulaba con los hombres y se divertía al colocar a la mujer como un objeto a través del video "Con mis Vicios", el relajo echado, dice, ahora se revierte al estar "Amando demasiado".

"Sinceramente venía de un tema que se llama "Con mis vicios", que veíamos ahí a un Simón echando relajo, con mujeres, pero ahora es diferente. Los videos son como episodios o capítulos sobre la misma línea de la historia. Eso para mí fue desde un principio cuando hicimos el primer video "En buen plan". Quisimos hacer eso, darles una historia. Se hizo un video por la sierra de Jalisco, que es muy bonita la locación, los caballos; vemos a un Simón León enamorado, un Simón León comprometido, vamos a ver cuánto le dura".

El cantante dijo que este personaje para contar sus historias lo ha metido en aprietos, pues las fanáticas incluso le envían fotografías pícaras o subidas de tono de manera privada a través de su Instagram. Sin embargo se dijo acostumbrado pues es parte del espectáculo que genera.

“Vamos a ver qué sigue con Simón León, si sigue enamorado de esta muchacha. Tratamos de hacer de nuestros videos cosas de mucha calidad, yo me meto en los guiones para verlos directamente con el productor, para saber qué vamos a refl ejar, qué vamos a vender”.

A quince días de estrenar el sencillo “Amando demasiado”, ahora se puede conseguir en cualquier plataforma digital y verlo en canales de internet donde sus seguidores le han mostrado su apoyo.

“Metimos a varios actores de El Señor de los Cielos”, Chema (Mauricio Ochman), a Sebastián Ferrat, a Horacio Castelo, y con esta temática ahorita me voy a ir por esa misma línea.

El primer video que nació, todo fue por la amistad que llevo con ellos, sinceramente yo jamás pensé que me iba a ir por esa línea, pero el video me fue llevando, y pagándoles los gastos porque no me cobraron, esto es de amigo.

Muy contentos por la línea que hemos llevado, por la directriz que ha manejado la casa disquera con nosotros, que le ha gustado muchísimo que nos manejemos con esa línea, con esta imagen y nos vamos a ir por ahí”, concluyó.