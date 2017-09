Shawn Mendes dona 100 mil dólares para damnificados

Shawn Mendes, quien este miércoles tenía previsto ofrecer un concierto en el Auditorio Nacional, donó 100 mil dólares como parte de los esfuerzos para recaudar fondos para los damnificados por el sismo del 19 de septiembre pasado.

Junto a la Cruz Roja, Mendes anunció que se sumó a una campaña que fue lanzada en el sitio GoFundMe, mediante la cual recolectan recursos para brindar ayuda urgente a quienes más lo necesitan en México, se informó mediante un comunicado de prensa.

El cantante se encontraba preparando su show del 20 de septiembre en la Ciudad de México, mismo que fue cancelado por el estado de emergencia local y por respeto a los esfuerzos de rescate de la ciudad.

"Después de ver de primera mano el impacto que provocó el daño en México, quise encontrar cualquier manera posible para ayudar a recaudar fondos", dijo Mendes.

"Fue entonces que nos acercamos a la Cruz Roja y nos sumamos al esfuerzo de ver la manera de ayudar a aquellos afectados por el temblor", expresó en el documento.

Shawn, junto a la compañía AG Artists y su equipo, han donado en conjunto 100 mil dólares como parte de los esfuerzos de iniciar la recaudación de dinero y esperan que muchos más se sumen.

"Envío mis plegarias y mi cariño a todos los que estén teniendo que lidiar con los efectos posteriores al temblor", agregó.

El dinero recaudado irá directamente a ayudar a las partes afectadas por este desastre.

Launching a campaign with @RedCross to support #MexicoEarthquakeRelief. Please join me by donating at https://t.co/uTK84I3qrwpic.twitter.com/0JEbT93XXD