Fans en México esperan concierto de Shawn Mendes

Ciudad de México

Todo está listo para que el cantante canadiense Shawn Mendes de presente mañana en el Auditorio Nacional, foro que reporta sus localidades agotadas.

TE RECOMENDAMOS: Ricky Martin cantará en el Zócalo de la CdMx

A través de las redes sociales se colocó como tendencia el hashtag #WelcomeToMexicoShawn en el que sus seguidores comentan la expectativa que tienen de que el intérprete visite nuestro país con su Illuminate World Tour.

VAS A TOCAR EN UN PAÍS DONDE TENES UN FANDOM SUPER DEDICADO, LAS MEXICANAS LA ROMPEN SHAWN #WelcomeToMexicoShawn — Camila; (@ShawnMyLifee) 19 de septiembre de 2017





El cantante presentará su segundo material discográfico que se lanzó el año pasado y que ha logrado vender más de un millón de copias alrededor del mundo.

Del material discográfico se desprenden temas como "Treat You Better" y "There´s Nothing Holdin".

ES