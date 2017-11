Shakira sufre hemorragia en cuerdas vocales; suspende gira

Ciudad de México

La cantante tuvo que posponer para 2018 su tour 'El Dorado', luego de que los médicos le detectaron una hemorragia en su cuerda vocal derecha, que pese al reposo, no se ha reabsorbido.

La colombiana indicó que antes de empezar a planear la gira confirmó que sus cuerdas vocales se encontraban en perfecto estado, sin embargo, a finales de octubre, luego de presentar una "ronquera inusual" que le impedía cantar, los médicos detectaron que la cantante tenía una hemorragia en su cuerda vocal derecha.

“Desde entonces me entregué plenamente al reposo de la voz tal y como me lo habían recomendado los especialistas (…) desafortunadamente la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa”, detalló.

Shakira enfatizó que aunque lamenta no poder cantar para sus fans este mes, se encuentra en “una batalla muy dura” por su recuperación, pues durante todos sus años de trayectoria jamás se encontró en una situación similar.

“Por ello y con gran pesar debo anunciarles que me veo en la obligación de postergar mi gira europea hasta 2018, para permitirle a mi cuerpo algunas semanas necesarias y dedicadas a mi recuperación total”.

Agradeció a sus fans por sus comprensión y lealtad, esperando superar “esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes”, finalizó.





