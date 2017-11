Billboard nombrará a Selena Gomez la Mujer del Año

Milenio Digital

La revista Billboard dio a conocer que Selena Gomez recibirá el premio de la Mujer del Año por su aportación musical.

"No solo Selena está en las listas, sino que inspira continuamente a las mujeres jóvenes de todo el mundo para que sean auténticas, devueltas y no tengan miedo de usar su voz", dijo John Amato, presidente de The Hollywood Reporter-Billboard Media Group en un comunicado.

El ejecutivo aseguró que "nunca tiene miedo de decir lo que piensa y ha utilizado su plataforma para abogar por las necesidades de los demás. Estamos encantados de poder honrarla como nuestra Mujer del Año".

El reconocimiento se le entregará el próximo 30 de noviembre en la cena anual de los premios Women in Music que se realizará en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles.

Otras estrellas que tienen este nombramiento son Lady Gaga, Taylor Swift, Pink, Katy Perry, Fergie, Beyoncé y Madonna.

La publicación tiene registrado que en 2015 y 2016, disfrutó de los 10 mejores éxitos de Billboard Hot 100 con "Same Old Love", "Hands to Myself" y "We Do not Talk Anymore".

La tendencia continúa, con éxitos "Bad Liar", "Fetish" ( con Gucci Mane) y "It Is not Me" (con Kygo) en el último año.

Los discos de estudio Revival (2015) y Stars Dance (2013) estuvieron en el ranking de los 10 primeros del Billboard 200.

Esta será la primera ocasión en la que los premios se transmitan vía Twitter.

