Sebastián Yatra disfruta de su viaje hacia el éxito

Ciudad de México

Sebastián Yatra es un joven colombiano como cualquier otro pero con la certeza de saber los pasos que debe seguir para lograr lo que para él es la felicidad; usa jeans de mezclilla, playera, chaqueta de piel e incluso sube los pies a la mesa mientras espera para ser entrevistado por la promoción de "Por perro" su más reciente sencillo, mismo que a pocas horas de ser lanzado se colocó en las principales listas de popularidad, ejemplo de estos rankings es la lista de canciones con más reproducciones en Spotify, en la que en un total de 50 temas, cinco le pertenecen al colombiano.

Sebastián Obando Giraldo decidió cambiar su nombre por Yatra en su faceta artística con una intención llena de optimismo pues es una palabra hindú que significa "viaje de los creyentes hacia la felicidad", misma que el colombiano manifiesta sentir a sus 23 años, para quien el éxito consiste en seguir disfrutando el rápido crecimiento que ha tenido su carrera. "La idea de usar el Yatra era justo que desde que cualquier persona lo mencione envié un mensaje lleno de luz y optimismo para el proyecto", comentó el cantante.

A pesar de que el género urbano sea el número uno en las preferencias del público actual, Sebastián no teme a encasillarse, pues lo mismo interpreta "No hay nadie más" (balada) que "Traicionera" (género urbano), "Para mí todos esos ritmos y mezclas son una especie de actuación, cada uno pide algo diferente de mí y es súper interesante poder jugar con todas esas facetas, la preparación para esto la va dando el tiempo y tengo muchísimos temas que no hemos podido sacar porque a veces no sabemos cuándo será oportuno, pero ahí están", compartió en entrevista con ¡hey!

El cantante se dice pleno y agradecido con la gente que ha creído en él y es tal su felicidad que si tuviera la oportunidad de regresar el tiempo no haría nada que pudiera alterar el presente que disfruta; "A mi yo de hace tres años no le diría nada, no podría, solo lo saludaría y listo, porque siento que si le digo que las cosas van a salir como lo planeamos no implicaría el mismo esfuerzo, y a mi yo del futuro le diría que ojalá sigamos por este increíble viaje de la manera en la que vamos, sin hacer daño a nadie y conquistando nuestros sueños".

Para el intérprete de "Devuélveme el corazón" lo más importante es el respeto a la sinceridad que implica componer, siempre y cuando se mantenga también un profundo respeto hacia las mujeres y las personas en general. "Yo no creo que género urbano deba encasillarse solamente en reguetón, hay canciones preciosas que están llenas de ritmos latinos, puedes tener la letra más grotesca sobre la melodía de un piano o la canción más cuidada sobre ritmos latinos o urbanos, todo depende de la persona que está detrás", aseguró, y puntualizó diciendo que "yo creo que mi mayor temor es que en algún punto mis canciones o mi trabajo puedan lastimar a alguien" .

Sobre las colaboraciones que le gustaría realizar Yatra hizo referencia a sus más recientes duetos, uno con Alejandro González que es un cover del tema "Te lo pido por favor" y al que realizó con David Bisbal en "A partir de hoy"; "Estoy muy agradecido con las personas con las que he podido trabajar, es maravilloso poder compartir tanto y claro que sueño con realizar algunos duetos, por ejemplo con Reik, con Jesse & Joy, con Laura Pausini y ya soñando en grande, me encantaría poder cantar con Michael Buble en algún momento".

El cantante compartió que sus proyectos más cercanos son "una sorpresa" en la que colabora con Televisa para el próximo mundial de futbol, Rusia 2018, y su nuevo álbum, al que nuevamente hace referencia al hinduismo al titularlo Mantra, "Para mí mi mantra es el amor, siempre lo ha sido y lo será, no concibo la idea de interpretar algo que no pase por acá", dice Yatra mientras pone su mano sobre el corazón.

LOS DETALLES

El video de "Por perro" fue grabado en Miami y es dirigido por el colombiano Nuno Gomes.

Actualmente participa coach La voz Kids Colombia, junto con Fanny Lu y Andrés Cepeda.

En 2013 lanzó en Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Ecuador su primer sencillo promocional "El psicólogo", una balada pop de su propia autoría.

