Rubén Albarrán organizó firma de autógrafos para recaudar fondos

Ciudad de México

Para el músico y cantante Rubén Albarrán, las adversidades han mostrado la verdadera cara de los mexicanos y por eso los llama a mantener la unidad, porque es de ahí dónde renace la fuerza.

TE RECOMENDAMOS: Realizarán concierto homenaje a Pedro Infante.

Visiblemente conmovido, el vocalista de la popular banda de rock Café Tacvba expresó que de entre todo lo malo, “los mexicanos tenemos que celebrar cómo el pueblo ha mostrado que sabe organizarse y también tenemos que conservar la unión”.

“Me duele mi país, me duelen las personas, me duele la humanidad (...) El luto lo llevamos en el corazón, pero ¡que venga la alegría! porque esta es medicina”, externó el vocalista.

“Vamos a seguir haciendo fiestas con el propósito de conseguir energía para seguir adelante”, añadió a Notimex, tras enfatizar que las bellas artes son medicina.

El músico de 50 años de edad también destacó la labor desinteresada del pueblo, mucho de esta representada por mujeres valientes.

“Esta es la oportunidad de ser en verdad humanos y hay que estar convencidos de que no ha sido una reacción, sino que es una respuesta (la organización), una respuesta efectiva", abundó.

Luego del movimiento telúrico registrado el 19 de septiembre en México, tanto él como los demás integrantes de Café Tacvba decidieron darse unos días para visitar a su familia, pues se encontraban en California, Estados Unidos, como parte de su gira "Niu güeis tour".

Al respecto Albarrán manifestó: “Estamos de gira y tomamos un par de días para poder arreglar situaciones familiares y mandar este mensaje de amor para la gente en México. Es como darle un abrazo, como el que yo necesitaba darle a mi familia.

”Aquí estamos y a quienes ya se fueron, les queremos desear buen camino. Por eso organizamos esta firma de artículos y subasta”, refirió el artista.

“Sabemos que esta situación no va a pasar pronto, que va a tomar tiempo y estaremos tomando más acciones. Tenemos más planes, pero aún los están coordinando; serán presentaciones con diferentes artistas y en festivales", precisó.

El músico mexiquense mostró su empatía por México y sostuvo que "vivimos un dolor bien fuerte, tenemos miedo, pero a la vez creemos que es una gran oportunidad porque nos estamos organizando de una manera diferente y es el pueblo el que lo está haciendo. Esta es la gran oportunidad para hacerlo".

Sobre el futuro de México, opinó que viene una época de crecimiento y aprendizaje. "Hay que cantar, componer, bailar, armar fiestas, que son la medicina para agarrar fuerza", concluyó Rubén, uno de los máximos exponentes del rock mexicano.

Ante la tragedia que enfrenta México, esta tarde el músico buscó recaudar fondos para los damnificados a través de una firma de autógrafos y una subasta que incluye entradas a la próxima presentación de Café Tacvba en la Arena Ciudad de México, el jueves 23 de noviembre.













BB