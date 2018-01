Los cantantes, María Callas y Roy Orbison, reaparecerán en los escenarios

Los Ángeles

El cantautor estadunidense de rock and roll, Roy Orbison, y la soprano Maria Callas reaparecerán en un escenario toda vez que una compañía trabaja en un espectáculo con tecnología láser y orquestas en directo.





"The Big O", como era conocido el intérprete de "Oh, pretty woman" falleció en diciembre de 1998, en tanto que la cantante de ópera conocida como "La divina", murió en 1977. Así varias décadas después volverán a cantar como recreaciones digitales.

TE RECOMENDAMOS: Natalia Lafourcade presenta avances de 'Musas 2'

BASE Entertainment es la compañía encargada de llevar al fallecido miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y a la reconocida cantante a los escenarios como proyecciones láser Pro L-Series de Epson, informó Variety.

Con las nuevas tecnologías, se podrá disfrutar de un concierto de larga duración con versiones remasterizadas digitalmente de sus más grandes éxitos, además de que los artistas podrán interactuar con el público.

El espectáculo combinará producciones teatrales con hologramas y tecnología láser para que los músicos puedan actuar en el escenario junto a una orquesta en vivo, añade el portal.

"In Dreams: Roy Orbison in Concert" se presentará por primera vez en abril próximo en Reino Unido junto a la Royal Philharmonic Orchestra. "Callas in Concert" hará su debu en Tokio en mayo de este año.

No es la primera vez que cantantes famosos ya fallecidos, vuelvan a la vida en forma de holograma y den un espectáculo. En 2014, durante la entrega de los premios Billboard, Michael Jackson apareció en el escenario cantando sólo una canción, la cual fue "Slave to the rythm".

En 2012, en la treceava edición del festival de música Coachella, en medio de la participación del rapero Snoop Dog, 2Pac, otro rapero famoso en la década de los noventa y quien fue asesinado, hizo su aparición en forma de holograma.

ERV