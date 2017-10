México

Angélica María compartió detalles sobre sus próximas presentaciones a beneficio de los damnificados de los sismos ocurridos en México los días 7 y 19 de septiembre.

“Es una situación muy lamentable y queremos apoyar a México, aún estamos por confirmar qué medios son seguros para la entrega de donaciones”, dijo al referirse a la ayuda que proporcionará, derivada de su presentación en el Lunario.

La llamada Novia de México destacó que se siente muy emocionada cada vez que sube a los escenarios por la respuesta que siempre le da el público.

“Me percibo como una mujer muy agradecida con este país. Mi romance con México aún no ha terminado, y eso siempre hace que yo me reponga de cualquier malestar y saque la energía para cantar”.

Destacó que el trabajo, sus nietos y el amor de sus seguidores la mantienen con una actitud positiva y con ánimo para ayudar a la sociedad.

“No hay mayor secreto, no presumo mi edad, solo me considero una mujer agradecida porque puedo hacer lo que me gusta y ganarme la vida compartiendo el don que Dios me dio. A mis 73 años puedo seguir cantando y eso es porque sigo trabajando a menor ritmo, porque no quiero perderme el crecimiento de mis nietos”, comentó.

La actriz, quien cuenta con 60 años de trayectoria, aseguró que en la música encontró la manera de seguir entreteniendo a su público, sin descuidar el tiempo con la familia, por lo que descarta regresar a la actuación.

“He recibido propuestas de mis queridos productores Morris Gilbert y Sergio Gabriel para hacer teatro, pero de verdad no quisiera perderme momentos únicos con mis nietos; por otra parte, la música me permite seguir activa haciendo lo que me gusta entretener a mi público”, dijo. Además de la donación, destacó que buscará rendir homenaje a las víctimas y a todos aquellos que ayudaron en esos momentos de crisis, expresó.

CLAVES

EL CONCIERTO

El espectáculo producido por Sergio Gabriel forma parte de la programación Cabaret Lunario y comenzará a las 22.30 horas.

“Este concierto íntimo busca retomar los espectáculos nocturnos en nuestro país; el Lunario es el lugar ideal”, declaró el productor en entrevista.

Gabriel comentó que se alista para llevar al teatro un texto argentino sobre la sexualidad.