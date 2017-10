Mi solidaridad está contigo: Roger Waters a México

Los efectos de los terremotos del 7 y 19 de septiembre movieron el corazón y la solidaridad de México y el mundo, y las muestras de apoyo, empatía y cariño han llegado con donativos, víveres y también a través de la música.

Roger Waters es uno de los artistas internacionales que ha declarado su amor por México y los mexicanos.

Hoy, a través de su cuenta de Twitter, el músico británico retomó el mensaje que envió durante el concierto 'Estamos Unidos Mexicanos' realizado en el Zócalo de la Ciudad de México ayer por la tarde.

"México: te tengo siempre presente. Mi solidaridad está contigo y con tu gente", dice en el video antes de comenzar a interpretar la canción Wish You Were Here, en versión acústica.

En su tuit, Roger Waters invita a sus seguidores a apoyar a los damnificados por los sismos en México y comparte el link de Omaze, la campaña de crowdfunding impulsada por los actores Diego Luna y Gael García Bernal y que, hasta el momento, ha logrado recaudar 914 mil 459 dólares.

Please join me in supporting our friends in Mexico due to the effects of the recent earthquakes. Donate now. https://t.co/UjZd0HD3do@omazepic.twitter.com/nRYPxcI7g4