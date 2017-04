Roger Waters alista el lanzamiento de su nuevo disco

Ciudad de México

El músico británico Roger Waters confirmó que el 2 de junio estará disponible su nuevo disco titulado Is this the life we really want? y en mayo comenzará su gira por Norteamérica.

Se trata del primer álbum de estudio del líder de la banda Pink Floyd en 25 años, toda vez que lanzó Amused to Death en 1992. Después presentó el disco en vivo In the flesh – Live (2000) y un recopilatorio, Flickering Flame: The Solo Years Volume 1 (2002).

TE RECOMENDAMOS: Premios MTV MIAW serán en el Palacio de los Deportes

En 2005 salió a la luz Ça Ira. Sin embargo ese material supone la primera ópera compuesta por Waters.

A partir del 21 de abril estará disponible la preventa de Is this the life we really want?, descrito como un comentario inquebrantable sobre el mundo moderno y los tiempos de incertidumbre, y un sucesor natural de los clásicos álbumes de Pink Floyd como Animals y The Wall, de acuerdo con un comunicado.

El disco fue producido y mezclado por Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney, Beck, U2), e incluye 12 temas inéditos, autoría de Roger.

Para promover ese material el bajista realizará una gira por Nortemérica denominada Us + Them, que comenzará el 26 de mayo en Kansas City y concluirá el 28 de octubre en Vancouver.

ES