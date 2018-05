Los grandes del Rock festejarán a mamás tapatías

Guadalajara

Alberto Vázquez, Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán unas de las figuras más importantes de la época del rock and roll en México, se reunirán para dar concierto a las madres tapatías este jueves en el Auditorio Telmex, como parte de su espectáculo "Juntos por última vez... los grandes del rock", para interpretar los éxitos que los ubicaron como referentes musicales de los años 60.

"Pensamos que sería un espectáculo de un solo día y ya, pero seguimos hasta el día de hoy, la gira se ha alargado desde el principio del año y aún tenemos cosas por delante, queremos recorrer gran parte de Estados Unidos. La gira ha funcionado bien porque ya somos personas mayores, entonces ya somos más tranquilos, ya hasta estamos juntos en el escenario. Hemos llenado el Auditorio Nacional nueve veces, así que vamos con un show que está muy probado y además a la gente le emociona mucho, la idea de estar juntos funciona muy bien, aunque casi no vemos gente joven", dijo en entrevista para ¡hey!, Enrique Guzmán.

Además de recorrer el resto del país y del extranjero juntos, cada uno continúa su carrera en solitario, tal es el ejemplo del cantante Alberto Vázquez, quien tiene una agenda apretada con la que busca realizar varios proyectos; uno de estos es un disco de dúos en colaboración con Cristian Castro y otros cantantes específicamente seleccionados.

"Primero tengo que terminar esta serie de giras con mis compañeros, después de eso terminar las grabaciones de un disco de dúos. Lo que estamos haciendo con este nuevo disco es juntar artistas no conocidos para hacer dúos que a la gente le guste, la mayoría son cantantes más jóvenes que yo eso es porque la gente me conoce a mi durante tanto tiempo entonces al joven le interesa meterse en el mundo que me escucha a mí, además a mí también me interesa adentrarme en el mundo que escucha a los jóvenes", explicó Alberto Vázquez en entrevista.

Aunque un poco más lejos de la música, el cantante espera tener la oportunidad de presentar su libro biográfico, para el cual sólo necesita conseguir un editor. Asimismo planea grabar un disco con canciones inéditas, pues su vida son los escenarios.

Juntos por última vez entregará una velada llena de nostalgia con un vasto repertorio de éxitos de los años 60 y 70 en voz de estos cuatro exponentes que aprovecharán la ocasión para despedirse de su público tapatío. Tendrá una duración aproximada de cuatro horas ya que cada artista cantará por espacio de una hora.

La cita para este concierto es este 10 de mayo en el auditorio Telmex a las 21:00 horas, el costo de los boletos va desde los $350 pesos hasta los $1,800 pesos.

SRN