El rocanrol, ritmo noble y una forma de vida: César Costa

México

Hace 20 años, cuatro grandes del rocanrol, César Costa, Angélica María, Enrique Guzmán y Alberto Vázquez, se reunieron por primera vez en el Auditorio Nacional, el domingo 11 de febrero regresan a este recinto para arrancar la gira del adiós, en agradecimiento al público que los ha seguido durante seis décadas.

La música de los iniciadores del género en Latinoamérica sigue vigente, pero, aunque el tiempo pasó e incluso un nuevo milenio se abrió paso, sus escuchas se mantienen fieles y nuevas generaciones se suman. César Costa considera que es gracias a que el rocanrol es un ritmo muy noble y una forma de vida.

“El rock es un ritmo muy noble, porque aparte de ser muy contagioso musicalmente e invitar a bailar, es fácil de tocar, por eso fue que todos los jóvenes nos identificamos. Yo creo que cada año los nuevos grupos lo ha venido actualizando, así que nunca ha dejado de estar presente, siempre hay versiones nuevas de las canciones originales o también otras, pero con las raíces de rock”, dijo en entrevista con ¡hey!

Juntos por última vez, se titula la gira que arranca en el recinto de Reforma; Costa sabe que es una despedida y, por eso, no duda en hablar de lo que el rocanrol ha significado en su vida y carrera.

“El rocanrol es una forma de vida para mí; a mí me permitió desplegar mis alas a muy temprana edad, a los 16, 17 años, me permitió encontrar mi verdadera pasión, mi carera y me dejó irme conociendo en mi vida”, destacó.

El músico sostuvo que desde entonces su público los ha acompañado de cerca, por eso los conciertos que tienen preparados son una celebración.

“Se me hace una fiesta muy importante el hecho de volvernos a reunir con ese público maravilloso”, indicó.

Finalmente, mencionó que le da mucho gusto el regreso de Alberto Vázquez, luego de varias cancelaciones por salud: “Es una oportunidad para vernos a todos, a los iniciadores del rocanrol en Latinoamérica”, añadió.