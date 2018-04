Robert Smith o la voz de toda una generación

Ciudad de México

Un día como hoy 21 de abril, pero de 1959, nació Robert James Smith o mejor conocido como Robert Smith, es guitarrista, lider, vocalista y co-fundador de una de las bandas de post-punk más importantes de la música, nos referimos a The Cure.

Era 1977 y Robert Smith formó su primera banda llamándola Malice, donde tocaba 'covers' de Bowie y Hendrix. Un año después cambió el nombre de la banda a Easy Cure y participaron en una concurso, donde después de unos días recibieron una postal.

Grabarían su primer sencillo "Killing an arab" con el sello Hansa Records, pero la disquera rechazó grabarlos. Así que el trío decidió firmar con Polydor ya con su actual nombre: The Cure.

El primer disco de la banda se llamó Three Imaginary Boys publicado el 8 de mayo de 1978, se desprenden éxitos como "10:15 Saturday Night", "Fire In Cairo" y "Grinding Halt".

Desde entonces, la banda cuenta con un total de 13 discos de estudio y cinco álbumes en vivo.

Robert Smith ha sido fuente de inspiración dentro de la música y el cine por su incomparable forma de peinarse, sus labios rojos, ojos maquillados de negro y su inigualable voz.

Pese a que The Cure sea una banda que toca rock gótico, también incursionaron en el pop con canciones como "Lovesong", dedicada a su esposa Mary Poole, "Just like heaven" y "Friday I'm in love".

Sigue celebrando el cumpleaños de Robert Smith con esta playlist de sus mejores creaciones con The Cure.

