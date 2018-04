Ritchie Blackmore, guitarrista de Deep Purple, cumple años

Ciudad de México

Un día como hoy, 14 de abril pero de 1945 nació Richard Hugh Blackmore, mejor conocido como Ritchie Blackmore, guitarrista y fundador de una de las bandas de rock que cimentó la base del heavy metal, hablamos de Deep Purple.

También fue fundador y guitarrista de Rainbow, banda con la que editó ocho discos de estudio y compartió escenario con Ronnie James Dio.

Los primeros trabajos discográficos de la banda Shades of Deep Purple, The Book of Taliesyn y Deep Purple, no rindieron los frutos que Blackmore deseaba, así que dicidieron correr al vocalista y bajista, para contratar a Ian Gillan y Roger Glover para esos puestos respectivamente.

Con esta formación: Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Jon Lord, Ian Paice y Roger Glover, crearon uno de los discos más memorables de su carrera, In Rock, publicado en 1970.

Así se mantendría esta alineación hasta 1974, cuando Blackmore dejó Deep Purple para comenzar un nuevo proyecto musical.

Entonces nace Ritchie Blackmore's Rainbow, que posteriormente se llamaría simplemente Rainbow. Con esta banda editó ocho discos de estudio entre un ir venir de músicos.

Después de algunos años en Rainbow, desintegra a la banda y vuelve a Deep Purple y así lo hizo en un par de veces más.

A partir del 97, se dedicó a tocar en Blackmore's Night, banda en la que trabaja su esposa Candice Night y él. Con su rock folk han publicado 10 discos.

En 2001 la revista Rolling Stone lo ha puesto en el lugar 50 de los mejores guitarristas de todos los tiempos, años antes, en 2004, la revista Guitar World le otorgó el decimosexto lugar como uno de los mejores guitarristas de metal.

Te compartimos esta playlist para que sigas celebrando un cumpleaños de Ritchie Blackmore.

>>> Etapa con Deep Purple





>>> Etapa con Rainbow









>>> Etapa con Blackmore's Night

ERV