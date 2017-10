Acusan a Mario Tovar de suplantación de identidad.

Ciudad de México

La rueda de prensa en la que Mario Tovar convocó para anunciar el homenaje que realizará al músico Rigo Tovar, contó con la inesperada llegada de Rigoberto Tovar Jr., quien lo acusó de tener una identidad falsa y le exigió una identificación oficial que demostrara si ese es su verdadero nombre a lo que Mario se negó.

Rigoberto Tovar Scott llegó acompañado de Ana María Navarro comisionada de los derechos humanos y dueña de la agrupación de los Dandy's, de Silvia Tenorio quien fue representante de Rigo en sus últimos años de carrera y con los integrantes de la agrupación Costa Azul: Lauro López, Sostenes Mancera, Marco Sánchez, músicos que tocaron el intérprete de "Mi Matamoros querido".

Con papeles en mano e identificación oficial declaró que la razón de interrumpir la conferencia le pareció apropiado para hacerle saber a los medios que el no es hijo de Rigo Tovar.

"Lo creí pertinente porque no es justo que esté lucrando con la imagen de mi papá y se atreva a decir que es su hijo. Yo no lo conozco, nunca lo había visto en persona pero desde hace unos años me enteré que por youtube, este hombre se hace llamar hijo de Rigo Tovar y hasta se da el lujo de organizar eventos, por lo que decidí proceder de manera legal y recurrir a las instancias legales para demandarlo por usurpación de identidad", dijo.

Tovar Scott platicó que es la primera vez que se encuentra con el que definió como usurpador, pero que le sigue la pista desde tiempo atrás que lo vio por internet. "Hace años un amigo me dijo ya viste éste tipo que dice que es hijo de Rigo Tovar y canta sus canciones hasta, hasta que lo vi en televisión y empecé a investigar y descubrí que su verdadero nombre es Mario López Polinaire".

Por otra parte Mario Tovar aseguró que sigue en pie su homenaje y declaró: "Yo no tengo que identificarme con él, yo si tengo algo que hacer, no esperar vivie de la fama de mi papá".

ES