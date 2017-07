Ricky Martin pone a bailar a Chiapas con sus éxitos

Chiapas

Ricky Martin se presentó en el Foro Chiapas con su gira One World Tour, donde se reunieron siete mil personas, quienes disfrutaron de los éxitos del cantante.

Los boletos para el concierto se agotaron y los fans del puertorriqueño llegaron desde antes de las 19:00 horas para formarse o tratar de conseguir una entrada. Las filas rodearon el foro y la seguridad y organización del lugar permitieron que el público accediera en orden y tranquilidad.

El espectáculo se programó para que comenzara a las 22:00 horas, y puntualmente el puertorriqueño abrió su show con "Mr. Put it Down". Las luces, el sonido y los efectos especiales junto con los bailarines prendieron al público que tranquilamente disfrutó de la velada.

La mayor parte del concierto, los asistentes permanecieron de pie para poder cantar y bailar temas como "Vuelve", "Drop It On Me", "Livi'n La Vida Loca", entre otros éxitos. El boricua decidió cerrar el espectáculo con "La copa de lavida. Entre aplausos y los gritos de "otra, otra" los admiradores del artista se retiraron de lugar. No obstante, el ánimo y la euforia seguían.

La organización y logística del Foro Chiapas permitió que la gente saliera de forma pacífica y ordenada.

Chiapas es un estado rico en ecosistemas y paisajes, lo cual lo ha hecho destacar en la industria turística. Asimismo es uno de los lugares más pacíficos del país, según el índice de Paz México 2017. Estos factores han ocasionado que artistas volteen a ver el estado como un lugar ideal para presentarse, como es el caso de Ricky Martin.

