Ricky Martin entrega su alma a México

México

La bomba sensual latina Ricky Martin provocó una vez más euforia y enamoró, como solo él sabe, a 10 mil almas que quisieron ser parte de su esperado regreso al Auditorio Nacional. Sus movimientos sensuales, el derroche de energía y su voz potente fueron el deleite de hombres y mujeres por igual.

Tan solo al aparecer, vestido con traje y corbata negra, camisa blanca, sexy barbita de tres días y corte moderno, Ricky causó furor y una “lluvia” de piropos, algunos subidos de tono y otros alabando su galanura de siempre. La sonrisa cómplice, intensa mirada y cadencioso baile atraparon la atención de todos, en el primero de sus conciertos en la Ciudad de México.

En esta nueva etapa del One World Tour el intérprete apostó por comenzar la fiesta con sus piezas anglo, conocidas y reconocidas por su intensidad, el primero fue “Mr. Put It Down”, siguieron “This is Good” y el medley de “Drop it On Me” y “Shake your Bon-Bon”, que pusieron a todos a bailar y lanzar fuertes alaridos ante cualquier paso audaz de Martin.

“Buenas noches México, ¿cómo están? Como siempre, vengo a pasarla bien, ¿ustedes? Vengo a dejar mi alma en este escenario, la próxima hora y media lo único que quiero es fiesta. Quiero que seas tú, que te quites la careta y volar. Esta fiesta es para ti y espero que la disfrutes, como sé que yo lo haré”, fue la promesa que el cantante cumplió a cabalidad.

Besos al aire causaron emoción y todo el público se prestó cuando Ricky viajó “a esos primeros romances que tuvimos, cuando se nos rompía el corazón y no sabíamos cómo reaccionar”, al entonar “Te extraño, te olvido, te amo”, un poco nervioso ante la posibilidad de olvidar la letra, que al final no sucedió.

La atmósfera romántica llegó desde antes con “Tu recuerdo”.

Por lo bueno que estuvo “el rollo”, cómo lo definió, se quiso quedar en ese recorrido de éxitos del ayer un rato más, así sonaron “Todo queda en nada” y “Fuego de noche, nieve de día”, coreadas tan intensamente que provocaron un brinco de Ricky y un sonoro “¡Puta madre!”. Martin agradeció la entrega con su rodilla en el suelo y segundos más tarde recorrió sensualmente el escenario con el trípode del micrófono en hombros para desaparecer. Regresó con un estilo a lo Moulin Rouge!, con traje en rojo quemado y bastón brillante, sus bailarinas lucían corsé, muy acorde para “Adiós”, que combina el español con el francés.

Vestido todo de blanco volvió para soltar toda su esencia latina con “Pégate” y “The Cup Of Live”. Tras un segundo encore se despidió con “La Mordidita”, acompañado por famosos como Juan Manuel Bernal, y en la que el número ocho fue el protagonista de la noche.