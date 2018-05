Ricardo Velásquez deleita a México al estilo de Juan Gabriel

Ciudad de México

Como invitado especial de Ana Cirré, Ricardo Velásquez regresa a nuestro país para cantar en el Lunario del Auditorio Nacional y el Centro Cultural Teopanzolco con el tema "Abrázame muy fuerte" de Juan Gabriel; aprovechando su estancia, comparte con ¡hey! el avance de su carrera, y los detalles de su último material discográfico, Detén el tiempo.

"Este disco lo grabamos aquí en México, es de Jorge Avendaño; fue una bonita experiencia porque por primera vez fusionamos instrumentos clásicos con banda pop, en esta fusión de classical crossover, además en esta producción hice la voz como más suave, más dulce", comenta en una visita a las instalaciones de MILENIO.

El álbum incluye "Abrázame muy fuerte" de El divo de Juárez, que interpretó el pasado 4 de mayo en esta ciudad y volverá a hacerlo este sábado en Morelos; así como "Huele a peligro" de Armando Manzanero.

También suma "Lo mejor de tu vida", de Manuel Alejandro; "Truly", de Lionel Richie; "Perdere 'L Amore", de G. Artegiani y M. Marocchi; "Mi historia entre tus dedos", de Gianlucca Grignani, y "Tú", de Jorge Avendaño, entre otros.

"Estos temas son los que yo escuchaba cuando yo era niño, cuando mi padre me llevaba a la escuela, luego cuando iba en mi carro tenía los grandes compositores y los grandes cantantes", indica al ser cuestionado sobre cómo eligió las canciones.

Y añade: "Si llegas con una mujer y le cantas de esta manera, es muy poco probable que te diga que no le gusta; con estas letras maravillosas de estos estupendos compositores es muy difícil no llegar al corazón".

Como anécdota, recuerda la ocasión en que tocó con Armando Manzanero en Panamá; menciona que fue una experiencia inolvidable, porque nunca ensayaron pero el concierto salió de manera estupenda y con la aprobación del maestro.

"Me acuerdo que le conseguí al maestro un piano de cola gigantesco y cuando lo vio dijo: 'Dios mío, aquí me puedo meter a dormir' (risas). Yo ya le propuse grabar un día, no lo descarto, ojalá sí suceda, sería muy bonito poder repetir alguna ocasión con él, la verdad que fue una experiencia preciosa", destaca antes de despedirse.

Te compartimos la versión del cantante puertorriqueño.

