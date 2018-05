No hipersexualicen a los niños: Aleks Syntek

Ciudad de México

Aleks Syntek aclaró que no tiene problemas con los exponentes del reguetón como J Balvin, sino con las personas que se dedican a reproducir este tipo de música en lugares públicos.

El intérprete recibió varias críticas a través de sus redes sociales por atacar la canción "Bonita" del colombiano que se escuchaba a las 10 de la mañana en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

"No iba en contra de ellos que crean la música sino quienes la exponen donde no deben, si la ponen en su casa, en un antro en la noche para la fiesta donde hay adultos está bien pero no expongan e hipersexualicen a los niños, ese es mi mensaje", aseveró en entrevista para Al rojo vivo.

Syntek dijo que no está en contra del reguerón sólo "pido que se regule el contenido no apto para niños en lugares públicos y lo vengo diciendo desde hace tiempo, no importa si es una canción de Alex Syntek o es un mambo, un gaggae, un reguetón o un rock, no importa".

También mostró su preocupación por los contenidos que se muestran en la actualidad al público "sobre todo en la música en donde se está exponiendo violencia hacia la mujer o pornografía hacia los niños, mensajes no aptos en lugares públicos".





Figuras de la música se han manifestado en contra de Aleks como Bad Bunny, quien publicó en sui cuenta de Instagram que: "Buen padre no es aquel que le prohíbe escuchar a sus hijos la música de hoy. Buen padre es aquel que sin importar la música que escuche su hijo, lo educa para que este crezca siendo una persona de bien".

