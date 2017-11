Trump ha permitido que la estupidez reine: R.E.M.

Ciudad de México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arruinado los procesos políticos del país, aseguraron los integrantes de la mítica banda de grunge, R.E.M. y aseguraron que jamás le perdonarán al mandatario permitir esto.

En una entrevista con la revista NME, el bajista del grupo expresó su descontento con el presidente estadunidense.

"No es sólo lo que es y lo que representa, es lo que hizo con el proceso político estadunidense. Ha permitido que la estupidez sea la moneda del reino. Así que no son sólo sus políticas, no es sólo su estupidez, es lo que ha hecho y lo que ha permitido que ocurra. Nunca lo perdonaré por ello y no dejaré de hablar sobre eso", comentó Mike Mills, bajista del grupo.

A su vez, el vocalista Michael Stipe dijo que aunque Trump es en parte responsable, también se debe señalar al Partido Republicano por ayudarlo a llegar a la presidencia estadunidense.

"Creo que le estás dando demasiado crédito. En realidad, fueron los republicanos quienes lo invitaron a la mesa", dijo el cantante de 57 años.

Stipe finalizó diciendo que los culpables son los medios de comunicación y el Partido Republicano por la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Este año se cumplen 25 años del lanzamiento del Automatic for the people y por estos días, la banda difundirá un disco deluxe que contiene demos de sus primeras grabaciones, un libro de fotografías y canciones inéditas.

