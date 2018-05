La balada no muere, descansa: Reik

Ciudad de México

Para Reik, la industria musical evoluciona a pasos agigantados, desde su llegada a los escenarios en 2005; fenómeno que consideran favorable, debido a que el internet facilita la difusión de su música, sin embargo, mantenerse vigentes en la era del streaming es su mayor desafío.

"Tenemos una doble obligación de mantenernos vigentes y subir nuestra calidad, porque actualmente hay muchas propuestas interesantes; estamos compitiendo con cualquier artista del mundo que comparta su música, sin importar su nivel de éxito; la gente escucha sencillos, no álbumes, artistas o conceptos sino canciones que les gustan", comentó Gilberto Bibi, integrante del grupo en conferencia de prensa.

Sobre cómo adaptarse, Jesús Navarro respondió:"Nunca estuvimos en la zona de confort, a nosotros no nos tocaron las grandes épocas del disco, nosotros llegamos a una industria que supuestamente estaba muriendo y eso nos acostumbró al cambio".

Los intérpretes de "Creo en ti", quienes recientemente lanzaron el tema "Me niego", el cual fusionó pop con género urbano junto a Ozuna y Wisin, definieron como acierto la versatilidad que actualmente tiene el pop latino, que no se limita solo a balada, género que aseguró no está muriendo sino "descansando".

"Siento que durante mucho tiempo los poperos hicimos balada e incluso yo estaba cansado de hacer lo mismo, amo este género, pero también necesitaba extrañarlo porque hubo un momento que salirte de ese lineamiento era casi imposible, no se permitía experimentar con el sonido del pop latino", dijo Jesús. Actualmente la agrupación disfruta esta apertura musical y está en planes de colaborar con Melendi, así como visitar EU y España con su Tour Des/Amor y el 1 de noviembre.

