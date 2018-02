Reik lleva noche romántica al Auditorio Nacional

Ciudad de México

El Auditorio Nacional se inundó de fans de Reik que esperaban ya la llegada de sus admiradores que pasadas de las 20:30 horas, dio inicio la canción "We Only Have Tonight", donde todos se levantaron a bailar desde el momento en comenzó la melodía.

El concierto que llevaba una noble causa, como la de donar todo lo recaudado en taquilla para la gente afecta en el sismo pasado del 19 de septiembre en la Ciudad de México, destacó con canciones como "Tu mirada", "Noviembre sin ti", "Invierno", "Me duele amarte", para después dar las gracias a los espectadores por aportar un granito de arena.

"Gracias a todos podemos cantar y compartir de la manera en que lo hacemos, recuerden que todos los boletos son un dinámico porque 100 por ciento se van en apoyo a los damnificados al pasado sismo", expresó Jesús Navarro.

Después de interpretar "Noviembre Sin Ti", al micrófono Jesús anunció " Ese grito auditorio", momento en que la gente desató gritos de emoción.

"El mensaje que les queremos dar es de amor, que al final nos une a todos y creo que lo sucedió en el sismo fue algo bien importante en México y para todo el mundo; todos nos voltearon a ver, éramos noticia, no podían creer la ayuda y la unión que estábamos viviendo, es muy importante mantenerlo", expresó Bibi, guitarrista de la agrupación.

Después vinieron melodías como "Fui", "Inolvidable", "Náufragos", donde la gente jamás paró de cantar ni bailar cuando lo ameritaba.

Jesús, al micrófono dijo: "Les quiero platicar de esta chica preciosa que se apareció hace como tres o 4 años, me invitó a cantar "Ley de Newton", nos enamoramos, pero bueno es platónico (comentó con risas) y un par de años después me invitó a cantar otra canción que se llama "Más que suerte" y esa canción gracias a ustedes es disco de oro".

"Es la primera vez que me verán cantar con ella en vivo", y la presentó, donde los admiradores de Reik la adoptaron con gran alegría y aplausos y se dispusieron a interpretar la melodía, que causó admiración entre los presentes.

Esta presentación fue la décima de su carrera dentro del Coloso de Reforma.

El cantante sinaloense Kurt Schmidt fue el encargado de abrir el concierto y ofreció algunos de sus canciones que se encuentran dentro del álbum debut como "Sé fuerte corazón".

Los fondos de las entradas serán donados tanto por Reik como por el Auditorio Nacional al Fideicomiso 'Fuerza México'.

Este décimo concierto forma parte de su gira Des / Amor, con la que visitaron ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Boston y Las Vegas y 70 conciertos en toda América Latina y, por primera vez, llegaron a España.

