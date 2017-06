Recuerdan a Michael Jackson a ocho años de su fallecimiento

México

Como un tributo a El Rey del Pop, Michael Jackson, la empresa Spotify pondrá disponible sus éxitos y gran parte del legado musical que dejó en la cultura pop a partir de hoy.

Jackson falleció en 2009, cuando su cuerpo fue encontrado en su residencia tras la inyección del anestésico propofol y otros medicamentos administrados por su médico. Jackson tenía 50 años.

A pesar de su partida, Michael mantiene su vigencia como ícono a escala mundial, prueba de ello es que en dicha plataforma tiene más de 11 millones de escuchas mensuales y ocupa el lugar 97 en todo el mundo.

Estados Unidos, Reino Unido y México son los países que más lo escuchan, seguidos de Brasil y Alemania, se informó mediante un comunicado.

El top 10 de los temas más escuchados está encabezado por canciones que han formado parte de sus álbumes más vendidos como On The Wall, Thriller, Bad y Black or White, de donde se desprende temas como “Billie Jean”, “Beat it”, “Black or White”, “Love Never Felt so Good”, “Thriller” y “Man in the Mirror”, entre otros.

De igual forma, se espera que la estrella del cantante en el Paseo de la Fama de Hollywood también sea visitada por cientos de seguidores, además de honrarlo en diversos programas televisivos y radiales.

El nacido en Gary, Indiana, tenía planeada una gira ese mismo año, la cual provocó disputas legales entre los organizadores tras su muerte.