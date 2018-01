La rapera Halsey recita un poema en la Marcha de las Mujeres

Halsey escribió un poderoso poema sobre sus propias experiencias con el abuso sexual y la violación para la Marcha de las Mujeres de 2018 en la ciudad de Nueva York. La cantautora, cuyo verdadero nombre es Ashley Nicolette Frangipane, recitó "A Story Like Mine" en lugar de un discurso tradicional en el mitin.

"Realmente no sé cómo hacer un discurso a menos que rime, así que voy a hacer un pequeño poema para ustedes", dijo en la segunda Marcha anual de mujeres el 20 de enero, en la que los participantes recorrieron Central Park al oeste y alrededor de Columbus Circle, antes de dirigirse hacia Sixth Avenue hacia Bryant Park.

En su poema, Halsey compartió relatos de haber sido agredida sexualmente cuando era niña y de acompañar a su mejor amiga a Planned Parenthood después de haber sido violada. Ella detalló cómo un novio la obligaría a tener relaciones sexuales, cómo tuvo que llevar a cabo un aborto espontáneo y cómo el hecho de estar a la vista del público no ha evitado que ella (u otras personas) sufran abusos.

A continuación, mira a Halsey recitar "A Story Like Mine".

here is my entire “A Story Like Mine” poem from today’s #WomensMarch2018 in NYC tw: rape / assault. Thank you. pic.twitter.com/l3fji73woM