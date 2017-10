Pussycat Dolls era una red de prostitución, acusa Kaya Jones

Ciudad de México

La cantante Kaya Jones, ex integrante de Pussycat Dolls, denunció en su cuenta de Twitter que en el grupo había prostitución y abusos.

TE RECOMENDAMOS: Aprueban proceso de expulsión de Weinstein

"Mi verdad. No estaba en un grupo de chicas. Yo estaba en una red de prostitución. Cantamos y fuimos famosas. Mientras todo el mundo se quedó con el dinero", dijo en la red social.

My truth.I wasn’t in a girl group. I was in a prostitution ring.Oh & we happened to sing & be famous. While everyone who owned us made the $ — KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017

La cantante, quien estuvo en la agrupación en 2003 y 2005 dijo que este fue el motivo por el que "me alejé de mis sueños".

"¿Qué tan malo era? La gente pregunta, lo suficientemente malo que me alejé de mis sueños, compañeras de la agrupación y un acuerdo de 13 millones de dólares. Sabíamos que íbamos al # 1".

How bad was it?people ask-bad enough that I walked away from my dreams,bandmates&a 13 million dollar record deal.We knew we were going to#1 — KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017

Jones también expresó que uno de los miembros de la agrupación se suicidó.

"¿Quiero que madre del infierno confiese por qué otra de las chicas de su grupo se suicidó? Dile al público cómo nos rompió mentalmente".

Los seguidores de la cantante Twitter especularon si Jones estaba hablando de G.R.L., la cantante Simone Battle, quien se suicidó en septiembre de 2014.

I want the den mother from hell to confess why another 1 of her girl group girls committed suicide?Tell the public how you mentally broke us — KAYA (@KayaJones) 13 de octubre de 2017





ES