Lista de nominados de los Premios Telehit

Ciudad de México

Los Premios Telehit dieron a conocer esta tarde a los nominados de la ceremonia que celebrará su décima edición en el Palacio de los Deportes el próximo 8 de noviembre.

TE RECOMENDAMOS: Demi Lovato visitará México para los Premios Telehit

Los boletos serán totalmente gratis y se entregarán al público en las dinámicas que se realicen en redes sociales y en el canal.

La ceremonia se destaca por ser un concierto en el que participarán: Demi Lovato, Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Mon Laferte, Reik. The Vamps, Piso 21, Anne Marie, Ha-Ash, Abraham Mateo, Manuel Turizo, Alan Walker, entre otros.

A continuación te compartimos la lista completa de nominados

CANCIÓN DEL AÑO

"Despacito" – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

"Felices los 4" – Maluma

"Mi Gente" – J Balvin ft. Willy William

"Swalla" – Jason Derulo ft. Nicki Minaj & Ty Dollar Sign

"That's What I Like" – Bruno Mars

"Shape of You" – Ed Sheeran

VIDEO DEL AÑO

"Shape of You" – Ed Sheeran

"Mi Gente" – J Balvin ft. Willy William

"Despacito" – Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

"Bon Appetit" – Katy Perry ft. Migos

"I'm The One" – DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil' Wayne

ARTISTA URBANO DEL AÑO

J Balvin

Maluma

Ozuna

Nicky Jam

Gente de Zona

MEJOR ARTISTA ROCK POP

Enjambre

The Killers

Mon Laferte

Natalia Lafourcade

DNCE

VIDEO EN ESPAÑOL MÁS PEDIDO EN REDES

"Hey DJ" – CNCO

"Súbeme la Radio" – Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno y Zion & Lennox

"Me Enamoré" – Shakira

"El Amante" – Nicky Jam

VIDEO EN INGLÉS MÁS PEDIDO EN REDES

"Sign of the Times" – Harry Styles

"Slow Hands" – Niall Horan

"Back to You" – Louis Tomlinson ft. Bebe Rexha

"Still Got Time" – Zayn ft. PartyNextDoor

"Strip That Down" – Liam Payne ft. Quavo

SOLISTA MASCULINO DEL AÑO

Shawn Mendes

Ed Sheeran

Charlie Puth

SOLISTA FEMENINO DEL AÑO

Katy Perry

Selena Gomez

Ariana Grande

Demi Lovato

Camila Cabello

DJ DEL AÑO

Martin Garrix

The Chainsmokers

Marshmello

Calvin Harris

Alan Walker

ARTISTA TELEHEAT

Maluma

Enrique Iglesias

Justin Bieber

Martin Garrix

ARTISTA EMERGENTE EN REDES

Manuel Turizo

Danny Ocean

Bad Bunny

Dua Lipa

ARTISTA DE LA DÉCADA DE LOS PREMIOS TELEHIT

Enrique Iglesias

Shakira

Ricky Martin

MEJOR ACTO DE LA NOCHE

Demi Lovato

Sebastián Yatra

Pablo Alborán

Mon Laferte

Reik

The Vamps

Piso 21

Anne Marie

Ha-Ash

Abraham Mateo

Manuel Turizo

Alan Walker

ES